Až půlhodinové zdržení. Nuselský most podstoupí opravy kvůli zatékající vodě

Nuselský most v Praze má délku 485 metrů, šířku 26 metrů a světlou výšku 42 metrů. | foto: Radek Cihla , MAFRA

Řidiči by podle magistrátního webu Opravujeme.to měli počítat se zdržením deset až třicet minut, uzavírky jednotlivých pruhů budou ale jen krátkodobé. Práce budou rozděleny na etapy a potrvají do neděle 9. února.

Nuselský most spojuje Nusle a Vinohrady a otevřen byl v roce 1973. Dělníci nyní provedou na severní straně mostu výměnu takzvaných těsnících gumových profilů mostních závěrů, které zabraňují vtékání vody do spár na mostě. Opravu plánovala Technická správa komunikací (TSK) původně na loňské léto, nakonec ji odložila.

Objízdné trasy nebudou zavedeny. V pátek 31. ledna podle magistrátního webu silničáři dočasně uzavřou pravé jízdní pruhy, 1. února se uzavřou prostřední jízdní pruhy a od 2. do 4. února bude omezení v levých jízdních pruzích. Od 5. do 6. února se uzavřou opět prostřední a od 7. do 9. února pravé jízdní pruhy.