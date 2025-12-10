Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu

Událost se stala kolem 5. hodiny ráno. „Silnice byla nějakou dobu ve směru na Písnici neprůjezdná,“ popsal Rybanský s tím, že se ale velmi rychle podařilo provoz obnovit.
Auto momentálně stojí mimo komunikaci. „Způsobená škoda je několik set tisíc korun,“ doplnil mluvčí.
„Nehoda vypadala dramaticky, naštěstí zranění nebyla velká,“ popsal redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. „Pacient byl při vědomí a celou dobu komunikoval,“ popsal.
Záchranáři řidiče s poraněním hlavy ošetřili a převezli na nejbližší chirurgickou ambulanci.
Nehodou se policisté budou dále zabývat, dechová zkouška u řidiče byla negativní.