Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu

Autor:
  8:36
Nehoda osobního automobilu na několik desítek minut zablokovala provoz v Novodvorské ulici v Praze, když řidič najel na obrubník a auto se i s ním po nárazu převrátilo na střechu. Hasiči jej odklidili pomocí technického automobilu s hydraulickou rukou. „Nyní vozidlo čeká mimo silnici na odtah,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí policistů Jan Rybanský.
V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....

V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10. prosince 2025) | foto: X / Hasiči Praha

V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....
V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....
V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....
V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....
19 fotografií

Událost se stala kolem 5. hodiny ráno. „Silnice byla nějakou dobu ve směru na Písnici neprůjezdná,“ popsal Rybanský s tím, že se ale velmi rychle podařilo provoz obnovit.

Auto momentálně stojí mimo komunikaci. „Způsobená škoda je několik set tisíc korun,“ doplnil mluvčí.

„Nehoda vypadala dramaticky, naštěstí zranění nebyla velká,“ popsal redakci iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. „Pacient byl při vědomí a celou dobu komunikoval,“ popsal.

Záchranáři řidiče s poraněním hlavy ošetřili a převezli na nejbližší chirurgickou ambulanci.

Nehodou se policisté budou dále zabývat, dechová zkouška u řidiče byla negativní.

Vstoupit do diskuse

Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

Nejčtenější

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu

V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....

Nehoda osobního automobilu na několik desítek minut zablokovala provoz v Novodvorské ulici v Praze, když řidič najel na obrubník a auto se i s ním po nárazu převrátilo na střechu. Hasiči jej...

10. prosince 2025  8:36

Obhájce proti neporaženým. S Galatasaray přijíždí do Prahy i exkapitánka Oblaková

Teja Oblaková, Dorka Juhászová a Ayse Cora Yamanerová (zleva) z Galatasaraye

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupí ve středu do nadstavbové části Euroligy, v níž obhajují titul. Na domácí palubovce přivítají dosud neporažený Galatasaray Istanbul. Proti tureckému týmu, kde od...

10. prosince 2025

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

9. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  23:23

Nymburk schytal v Baku stovku, postup v Lize mistrů se odkládá

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele v zápase se Sabahem.

Nymburští basketbalisté padli v 5. kole Ligy mistrů na palubovce týmu Sabah Baku 87:105 a zkomplikovali si boj o postup ze základní skupiny B. Svěřenci trenéra Orena Amiela prohráli v soutěži...

9. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  23:07

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:29

Ne, ne, ne. Rylichovi se v Baku hledaly chyby snadno, myslí na výhru ve Francii

František Rylich z Nymburka útočí v zápase v Sabahu.

Nymburský František Rylich litoval po porážce v basketbalové Lize mistrů na hřišti Sabahu Baku 87:105 nevydařeného výkonu. Klíčem podle třiadvacetiletého hráče byly doskoky, v nichž Středočeši...

9. prosince 2025  21:32

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu Pražané díky dalším výsledkům postoupili do vyřazovací části. Pět...

9. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  18:55

Urážel, hajloval, vystrčil zadek, pak mě bodl, líčil cizinec. Agresor se omluvil

Obžalovaný Petr Zemánek u Městského soudu v Praze (9. prosince 2025)

Čtyřicetiletý Petr Zemánek se v úterý u Městského soudu v Praze omluvil Bělorusovi, kterého se podle obžaloby pokusil na jaře na radotínském nádraží usmrtit poté, co si spletl jeho národnost s...

9. prosince 2025  17:50

Začala revitalizace hřbitova bláznů. Vznikne tu i expozice s příběhy pohřbených

Kaple na Bohnickém ústavním hřbitově před revitalizací (9. prosince 2025).

Radnice Prahy 8 v úterý zahájila rekonstrukci kaple na Bohnickém ústavním hřbitově, která je první etapou plánované revitalizace celého areálu. V kapli vznikne expozice o historii hřbitova a prostor...

9. prosince 2025  17:38

Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

Pražští policisté vyšetřují loupež v Košířích. (9. prosince 2025)

Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání osobních věcí a elektroniky. Jednoho z mužů zadrželi kriminalisté dvě hodiny po činu na Chodově....

9. prosince 2025  14:32,  aktualizováno  15:56

Kauza kokainu v krabicích od banánů pokračuje. Soud zrušil osvobozující verdikt

Trojice mužů, kteří podle policie zorganizovali dodávku několika stovek...

Odvolací soud zrušil osvobozující verdikt nad trojicí mužů, které obžaloba vinila ze zorganizování dodávek několika stovek kilogramů kokainu v krabicích s banány. Případ bývalého vedoucího pracovníka...

9. prosince 2025  15:30

Z Prahy do Kralup už jen pod ETCS. S novým jízdním řádem přijdou i další novinky

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Správa železnic (SŽ) zavede výhradní provoz pod evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS na téměř 30 kilometrech koridoru z Prahy do Kralup nad Vltavou. Od neděle 14. prosince, kdy začne platit nový...

9. prosince 2025  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.