Nová metropole. Město ukazuje, jak má vypadat Praha za dvacet let

Magistrát spolu s Institutem plánování a rozvoje (IPR) vybral pětadvacet největších projektů. Lidé se s nimi nyní mohou seznámit díky výstavě Praha zítra – Pražské priority. Ta je od středy až do 20. prosince k vidění v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu IPR v Emauzích.



„Pražské priority nám ukazují vnitřní rezervy města a jeho potenciály. Nabízejí základní vizi rozvoje hlavního města Prahy směrem k sebevědomé metropoli, která zvyšuje kvalitu života svých obyvatel, stejně jako ulic, náměstí, veřejného prostoru a dopravních spojení,“ popisuje výstavu Ondřej Boháč, ředitel IPR.

V hlavním sále prostoru CAMP si mohou lidé na velké širokoúhlé projekční ploše prohlédnout plány a vizualizace jednotlivých projektů, které jsou rozdělené do pěti oblastí – nové čtvrti, nová propojení, nové příležitosti, nová náměstí a nové parky.



„Máme tady také hlasování, kdy každý návštěvník dostane pět zelených žetonů a může se s jejich pomocí vyjádřit k tomu, který projekt je právě pro něj prioritou,“ dodává Boháč. Na aktuální expozici naváže v lednu výstava, která blíže představí chystanou výstavbu na žižkovském nákladovém nádraží.

V části věnované novým čtvrtím si mohou návštěvníci prostudovat například plánovanou zástavbu na smíchovském a žižkovském nákladovém nádraží, na brownfieldu Bubny-Zátory mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice nebo v oblasti Bohdalec-Slatiny mezi Michlí, Vršovicemi a Zahradním Městem.

Nové parky mají vzniknout například kolem soutoku Vltavy a Berounky nebo podél železniční trati mezi Vršovicemi a Strašnicemi. Tam má po modernizaci železničního koridoru a vyřazení části kolejí z provozu vést promenáda pro pěší.

Výstava seznámí návštěvníky také s dlouho připravovanými investicemi, jako je metro D a dobudování městského okruhu, rekonstrukce Karlova a Václavského náměstí nebo stavba Dvoreckého mostu mezi Podolím a Smíchovem. V nejužším centru se expozice zaměřila například na plánovanou proměnu takzvaného hradebního korza, tedy ulic nacházejících se v území bývalých staroměstských hradeb.

Jen periferie zmáčená povodní

Součástí výstavy je také multimediální panel, na kterém každý z pražských radních přibližuje, které projekty považuje za nejpodstatnější. „Když se stavěly symboly Prahy 19. století, jako je Národní divadlo nebo Rudolfinum, předcházela tomu výstavba nábřeží, která radikálně proměnila tvář celého místa, jež byla do té doby vlastně periferie zmáčená každé jaro povodní.

Dnes stojíme před podobnou příležitostí s plánem na novou koncertní síň na Vltavské, která by se společně s rozvojem tohoto území mohla stát symbolem Prahy 21. století,“ říká například náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Podle náměstka primátora pro finance Pavla Vyhnánka (Praha sobě) však před Prahou zároveň stojí velká výzva způsobená krizí kolem koronaviru, která zasáhla i do magistrátní kasy. „Musíme zajistit, aby tyto projekty nezůstaly jen na papíře. Doufám, že stát ukáže svému hlavnímu městu přívětivější tvář a postaví se čelem ke spolufinancování obrovských rozvojových investic. Pokud běžné výdaje porostou i nadále tak, jako rostly doposud, na další investice v příštích letech nebudeme mít peníze,“ upozorňuje Vyhnánek. Radní proto podle něj nyní řeší, jak ve svých gescích ušetřit, aby nebylo nutné velké investice zastavit.

„Z mého pohledu je důležité i v této době, která nám ekonomicky nepřeje, abychom zachovali zásadní investiční priority a starali se o rozvoj města do budoucna,“ dodává primátor Zdeněk Hřib (Piráti) s tím, že klíčové je především odblokování výstavby na velkých brownfieldech, například v lokalitě BubnyZátory. Pro budoucí rozvoj této oblasti nyní IPR připravuje urbanistickou studii. V budoucnu by tam mělo najít nový domov pětadvacet tisíc lidí a vzniknout by tam mohlo až dvacet devět tisíc pracovních míst.