Nenalévat opilým, upravit zavírací dobu. Noční Prahu má ztišit nový tým

„Chci se vyhnout zjednodušující zkratce a zdůrazňuji, že takzvaný noční starosta není funkce jednoho člověka, který bude v noci chodit po ulicích a žádat bavící se lidi, aby se ztišili. Je to tým lidí, který bude zavádět systematická opatření,“ vyjádřila se radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Podle nočního starosty Jana Šterna funguje podobná funkce i v mnoha evropských městech.

„Chci zdůraznit, že na prvním místě vždy musí být zájem těch, kdo ve městě žijí, bydlí a pracují. Budeme se určitě inspirovat v západoevropských metropolích jako je třeba Amsterdam,“ řekl Štern.

Štern i Třeštíková se shodují, že „noční tým“ bude pracovat na okamžitých, ale i dlouhodobých opatřeních. Chce zvýšit přítomnost strážníků v místech, kde kvůli nočnímu hluku a turistům nemohou Pražané spát.

„Povedeme jednání s městskou policií o tom, jaké jsou v tomto ohledu možnosti zlepšení situace především v Dlouhé ulici, která je z hlediska rušení nočního klidu dlouhodobě neproblematičtější částí Prahy,“ sdělil Štern.

Dalším opatřením má být možnost městských částí díky vyhlášce stanovit zavírací doby podniků ve vybraných lokalitách. Podle Třeštíkové je řešením také přesun podniků s dlouhou provozní dobou do míst, kde se dopad na Pražany omezí na minimum, třeba na brownfieldy a pozemky patřící městu.

Pesonál by měl tišit hosty a regulovat nalévání alkoholu

Nová komise má komunikovat i se zástupci nočních podniků a pořadateli velkých kulturních akcí. Ti by měli více investovat do personálu, který by tišil hosty a měli by rozumně regulovat nalévání alkoholu těm, kteří jsou již dost opilí.

V komisi mimo Jana Šterna bude také radní Prahy 1 David Skála, ředitel strážníků Eduard Šuster, kurátor pražských náplavek Jiří Sulženko a dramaturg MeetFactory Michal Brenner.

Další členové budou ředitel festivalové asociace Festas marek Vohralík, manažer Roxy Jaroslav Stanko, ředitel magistrátního odboru kultury a cestovního ruchu František Cipro a také zástupkyně Pirátské strany Magdalena Valdmanová.