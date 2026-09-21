Další krok pro metro D. Dopravní podnik získal stavební povolení na stanici Libuš

Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit v roce 2032. Stavba prvního úseku linky z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Druhý úsek na Nové Dvory, který zahrnuje ražbu tunelů až do Písnice, pak DPP zahájil letos v červnu.
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Získání pravomocného stavebního povolení na Libuš je podle Šabíka podmínkou pro to, aby podnik mohl začít hledat v soutěži firmu pro výstavbu stanice. Pokud by stihl zahájit stavbu do poloviny roku 2028, mohla by v roce 2032 první část linky začít jezdit nikoliv na Nové Dvory, ale až na Libuš, dodal mluvčí.
Zahájení stavby druhé části linky mezi Ryšánkou a Novými Dvory nabralo více než dvouleté zpoždění kvůli řízením u antimonopolního úřadu, který řešil tendr na dodavatele. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče, které nyní DPP hledá v tendru, jehož výsledek by měl být podle dřívějšího vyjádření ředitele podniku Ladislava Urbánka znám v roce 2028. Město plánuje automatické sestavy nasadit i na lince C.
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Vedle úseku linky D z Pankráce do Písnice je v plánu její vedení z Pankráce na náměstí Míru. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Výhledově pak město plánuje její prodloužení až na náměstí Republiky.
Pražští radní nedávno schválili názvy stanic linky. U dvou z nich nastaly oproti dosud používaným pracovním názvům změny. Stanice nazývaná Olbrachtova je nově Ryšánka, druhá změna je z Náměstí Bratří Synků na Nusle.
Radní naopak neschválili místopisnou komisí navržené názvy Tempo pro Nové Dvory, Sídliště Písnice namísto Písnice a Prameny pro Depo Písnice. O finálním názvu stanice s pracovním názvem Depo Písnice bude teprve rozhodnuto.
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18. května 2025