Policejní pronásledování skončilo nehodou, v ujíždějícím autě našli drogy

  12:21
Pražští policisté v úterý ráno pronásledovali v okolí Vyšehradu auto, jehož řidič předtím nezastavil na výzvu. Honička skončila v Neklanově ulici, kde se jeho auto střetlo v protisměru s jiným vozidlem. U přibližně pětačtyřicetiletého ujíždějícího řidiče v automobilu následně policisté našli přes deset gramů drog, zřejmě pervitinu.
Policejní honička skončila dopravní nehodou, když pronásledované vozidlo vjelo do protisměru a střetlo se s dalším osobním automobilem. (24. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„V 9:20 jsme dnes obdrželi hlášení od hlídky, která pronásledovala vozidlo značky Škoda Superb, jenž odmítlo na výzvu zastavit policejní kontrole,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Hrdina.

Vzal mi auto, oznámila policistům matka. Syna pronásledovalo několik hlídek

Vozidlo policisté pronásledovali z ulice 5. května až do ulice Neklanova, kde vjelo do protisměru a střetlo se s protijedoucím osobním automobilem.

Policisté u řidiče na místě provedli orientační dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Test na drogy odmítl podstoupit. Uvnitř auta našli policisté přes 10 gramů návykové látky, zřejmě pervitinu. Po kontrole navíc policisté zjistili, že řidič má platný zákaz řízení.

Na místě zasahovali i pražští záchranáři. „K nehodě jsme vyslali posádku záchranářů, která do péče přebrala dva pacienty. Pětatřicetiletou ženu s poraněním zad jsme následně převezli do ambulantní péče. Pětačtyřicetiletý muž, který utrpěl poranění dolní končetiny, byl převezen na traumatologii,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

Stanice metra Českomoravská se znovu otevřela

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Jihovýchodní část Pražského okruhu se už rýsuje. Prohlédněte si snímky ze stavby

Stavby na jihovýchodní části Pražského okruhu pokračují. (16. března 2026)

Suché jarní počasí nahrává stavbě 12,6 kilometru dlouhé jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Na realizaci projektu v tomto období pracuje až osmdesát dělníků s těžkou...

Unikátní experiment. Bezdomovci dostali sto tisíc a volnou ruku, výsledek překvapil

Hostem pořadu Rozstřel je Melanie Zajacová, vedoucí Katedry sociální práce FF...

V Česku se uskutečnil unikátní sociální experiment, který přináší konkrétní data místo domněnek. Projekt New Leaf Česko, realizovaný organizací Neposeda, poskytl vybraným lidem bez domova...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Michal Řepík a Filip Chlapík v útočné akci před plzeňským brankářem Nickem...

Komentátoři přenosu spekulovali nad gólem, trenér Sparty Jaroslav Nedvěd mluvil o záběru, kde viděl puk za čarou. Rozhodčí ve čtvrtém čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi pražským klubem a...

24. března 2026  12:05

Začala rekonstrukce Nové scény ND za miliardy. Neškudlíme na kultuře, řekl Klempíř

Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....

Rekonstrukce Nové scény Národního divadla (ND), která v úterý začíná, vyvrací řeči o tom, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce škudlit na kultuře, řekl ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). ND...

24. března 2026  8:53,  aktualizováno  11:57

Pražský půlmaraton 2026: trasa, program, mapa, dopravní omezení

25. ročník pražského půlmaratonu (5. dubna 2025)

Pražský půlmaraton 2026 patří k největším běžeckým událostem v Česku. Závod odstartuje v sobotu 28. března v centru metropole a poběží se jako 26. ročník prestižního podniku série RunCzech. Program...

24. března 2026  11:30

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili červenou směs, která bude tvořit povrch chodníku a zároveň cyklostezky. Podívejte se do galerie na...

24. března 2026  11:17

Do dvou let povolení na tři tisíce bytů, Praha chce krotit krizi dostupného bydlení

Ilustrační foto.

O stavební povolení na další více než tisícovku bytů požádá letos Pražská developerská společnost (PDS), která je příspěvkovou organizací hlavního města. Společně s dalšími projekty, které se...

24. března 2026  10:56

Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Obžalovaný Ondřej Mihálik dostal pravomocně 8 let vězení za pokus o vraždu autem

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu....

24. března 2026  10:32

Konflikt u prachatické ubytovny skončil vraždou. Policie zadržela podezřelého

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických...

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických ubytoven, který skončil smrtí jednoho z nich. Druhého muže policisté z vraždy spáchané nožem podezřívají a zadrželi ho.

24. března 2026  8:08,  aktualizováno  8:47

Plekancův a Jágrův učeň skolil Duklu: Z jejich přesilovek těžím dodnes

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Když studoval hotelovku, obsluhoval hokejové krále v přesilovkách Kladna. Co se učeň Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance naučil, to prodává i teď v semifinále první ligy proti Jihlavě. Litoměřický...

24. března 2026  8:04

Ze zanedbaného prostoru před muzeem na Florenci vznikne náměstí. Tak bude vypadat

Vizualizace revitalizace parku před hlavní budovou muzea na Florenci

Muzeum Prahy připravuje obnovu prostranství před svou hlavní budovou na Florenci. Mělo by tam vzniknout náměstí se stromy, fontánou, novými cestami a odpočinkovými zónami s lavičkami. Návrh obnovy...

23. března 2026  18:35,  aktualizováno  24. 3. 7:44

Sparta nad propastí, trenér kritizoval: Ne všichni hráči jsou nastavení na sto procent

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během čtvrtfinálového zápasu proti Plzni.

V klíčovém duelu čtvrtfinálové série s Plzní skóre otevřeli. Jenže o náskok přišli po pouhých 13 vteřinách, a za další dvě minuty už sparťanští hokejisté dokonce prohrávali. V extralize se tak...

24. března 2026  7:14

Auta nechte doma. Kvůli krasobruslení posiluje dopravní podnik spoje u areny

O2 arena v Praze den před startem mistrovství světa v krasobruslení (23. března...

V Praze v úterý startuje mistrovství světa v krasobruslení. Týdenní akce ve vysočanské O2 areně udělá z oblasti pevnost, kam bude možné vjet jen na základě zvláštního oprávnění. Dopravní podnik proto...

24. března 2026  5:30

Policie pátrala po muži s psychickými problémy, nakonec přišel domů

Pohřešovaný muž má střední, 176 cm vysokou postavu, krátké černé vlasy a modré...

Pražští policisté hledali muže, který v pondělí ráno doprovodil svého syna do školy na Praze 4 a od té doby ho už nikdo neviděl. V průběhu večera se ale pohřešovaný sám vrátil domů a je v pořádku,...

23. března 2026  22:46,  aktualizováno  23:17

