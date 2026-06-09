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Dopravní nehodu loni v Praze zavinilo 24 ebikerů, počet kolizí celkově roste

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  18:01
Pro dvanáctiletého chlapce to mohl být zcela normální den, dokud kurýrovi na Letné nevypadla z elektrokola baterie. Ta nezletilého zasáhla a poslala se zlomeninou do nemocnice. Policie po pachateli od dubna zatím bezúspěšně pátrá. Nejde přitom o jediný případ, kdy jezdec na elektrokole způsobil dopravní nehodu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jak vyplývá z údajů, které zveřejnila dopravní policie, loni v Praze dopravní nehodu zavinilo 24 ebikerů. Hmotná škoda v těchto případech dosáhla 986 tisíc korun.

Nicméně v porovnání s rokem 2024 v celé České republice přibývá nepozorných cyklistů. Pražská čísla jsou ale i tak překvapivě pozitivní, a to i navzdory husté dopravě v metropoli. Stačí se ale podívat jen o kousek dál do Středočeského kraje a najednou je počet nehod zaviněných ebikery o více než polovinu vyšší.

„Není možné paušálně srovnávat kraje na základě absolutních počtů bez přihlédnutí k jejich charakteristice. Praha a Středočeský kraj mají diametrální odlišnosti co se týče rozlohy a typu komunikací, na nichž se elektrokola například používají. Zatímco v Praze se bude z velké části jednat spíše o městský provoz, ve středních Čechách tomu tak nebude,“ vysvětlila pro iDNES.cz Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

Tragických nehod elektrokol a koloběžek přibývá, často za nimi stojí alkohol

Roste i počet nehod, které elektrocyklisté přímo nezaviní. Celkem jich loni v hlavním městě dopravní policie evidovala 46. Hmotná škoda pak přesáhla 1,7 milionu korun.

Řidiči jsou ohleduplnější

Podle expertů z projektu Ebike bezpečně je důvodem větší respekt mezi cyklisty a řidiči. Dále také pomáhá větší počet cyklostezek a vyhrazených pruhů pro kola v Praze.

„Zájem o elektrokola roste a pomalu každý druhý řidič je zároveň cyklista, proto existuje jistá tolerance,“ popsal Tomáš Jančárek ze společnosti Bosch eBike Systems.

Elektrocyklisté a elektrokoloběžkáři loni tvořili více než třetinu obětí mezi cyklisty

Elektrokola podle něj v rámci zájmu o cyklistiku tvoří 35 procent trhu. Nižší počet nehod zároveň podle hypotézy expertů ukazuje, že cyklisté pro své výlety raději volí jiné regiony než Prahu.

Nehodovost totiž rapidně roste během letní cyklistické sezony. Podle té lze usoudit, že jich nejvíce vyráží na Moravu, která statistice dopravní policie dominuje.

Praha podporuje bikesharing

Oblibě elektrokol v Praze nahrává i dlouhodobá podpora sdílených kol ze strany magistrátu. Pražané tak nutně nemusejí investovat do vlastního stroje. Lidé s celoročním kuponem MHD navíc mohou sdílené kolo využít dvakrát denně na 15 minut zdarma. Prostřednictvím Technické správy komunikací mají s městem uzavřenou smlouvu provozovatelé Rekola, Nextbike a Lime.

Pražská čísla ukazují i jistá pozitiva. V minulém roce se v metropoli v důsledku nehody na elektrokole nikdo vážně nezranil, ale v roce 2024 skončilo v nemocnici pět lidí. Naopak v rámci porovnání za toto období bylo loni více lehčích zranění. Jednalo se o 42 lidí, a to i v rámci nehod, které ebiker přímo nezavinil.

Nejohroženější skupinou, které hrozí zranění, jsou podle expertů senioři. Ukazuje to i mortalita, která se pražským ebikerům sice loni vyhnula, ale v jiných krajích zemřelo deset jezdců. Z toho sedm z nich byli senioři.

Důvodem je často špatná volba elektrokola. „Často mají těžší model, který nejsou schopni zvládnout. Raději by měli volit lehčí a nejezdit na těžký převod,“ popsal profesionální ebiker Richard Gasperotti. Jezdcům nabízí několik praktických rad, kterými lze zabránit nehodám. Tou nejzásadnější je nošení přilby během jízdy. Důraz by podle něj lidé měli dávat na to, aby se nepřeceňovali. Se zavazadly a nákupem na nosiči může totiž elektrokolo vážit až 30 kilogramů, což vede k tomu, že je brzdná dráha delší.

Z elektrokola vypadla baterie a zranila chlapce. Cyklista ujel, hledá ho policie

„Dost to mění fyziku, zatáčky se pocitově zavírají rychleji. Všem bych také doporučil naučit se pravidla silničního provozu. A zapomeňte na chodníky. Tam elektrokola nepatří, zaprvé to zakazují předpisy a zadruhé je to opravdu nebezpečné,“ dodal Gasperotti.

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