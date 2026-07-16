Po nárazu do svodidel zemřel v pražských Řepích šestnáctiletý motorkář

Mladý motorkář narozený v roce 2009 sjížděl z dálnice D6 poblíž Řep. Podle policie pravděpodobně nezvládl řízení a naboural do svodidel.
Záchranáři na místo vyslali posádku letecké výjezdové skupiny.
„Pacient utrpěl závažná vícečetná poranění včetně zranění hlavy. Chlapci se zastavil oběh, resuscitace byla neúspěšná,“ sdělil mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
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