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Po nárazu do svodidel zemřel v pražských Řepích šestnáctiletý motorkář

Autor:
  15:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ve čtvrtek ráno v Karlovarské ulici v Praze 6 zemřel šestnáctiletý chlapec, který na motorce narazil do svodidel. Po neúspěšné resuscitaci svým zraněním na místě podlehl.

Mladý motorkář narozený v roce 2009 sjížděl z dálnice D6 poblíž Řep. Podle policie pravděpodobně nezvládl řízení a naboural do svodidel.

Záchranáři na místo vyslali posádku letecké výjezdové skupiny.

„Pacient utrpěl závažná vícečetná poranění včetně zranění hlavy. Chlapci se zastavil oběh, resuscitace byla neúspěšná,“ sdělil mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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