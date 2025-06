V Praze se srazila čtyři auta. Policie pátrá po uprchlém řidiči V neděli podvečer se v pražské Plzeňské ulici stala dopravní nehodě, při které se srazila čtyři osobní vozidla. Nehoda zkomplikovala dopravu v jednom z hlavních pražských dopravních tahů. Policie... 15. června 2025 18:58

V bytě na pražském Smíchově unikl oxid uhelnatý, dva lidé skončili v nemocnici Jedovatý oxid uhelnatý unikl v neděli odpoledne v bytě na pražském Smíchově. Nadýchali se ho dva lidé. Oba jsou v nemocnici. Zhruba pětadvacetiletá žena musela být převezena na specializované... 15. června 2025 18:15

Kousková byla v Kácově pátá, jednu ránu od rozstřelu o vítězství Sára Kousková obsadila na golfovém turnaji Amundi Czech Ladies Challenge v Kácově dělené páté místo. Pouze jedna rána dělila českou žebříčkovou jedničku od rozstřelu o vítězství, do něhož se zapojily... 15. června 2025 16:05

Přestupní uzel Depo Písnice vznikne do 10 let. Stavba stanice metra D se zpožďuje Stanice Zličín, Letňany nebo třeba Černý Most nejsou pouze konečné metra, ale zároveň také velmi důležité přestupní body, a to jak na příměstskou dopravu, tak linky vedoucí do okrajových částí... 15. června 2025

Muž zemřel v Příbrami při potyčce se svým známým. Nepřežil pád na zem Dva muži se dnes ráno v Příbrami napadli a jeden z nich po pádu na zem zemřel. Druhého účastníka potyčky policie zadržela. Případ policisté vyšetřují jako zvlášť závažné ublížení na zdraví s... 14. června 2025 16:54

Deset let od otevření je Blanka stále bez kolaudace. Soudu chyběl jeden dokument Letos v září to bude přesně deset let, kdy do tunelového komplexu Blanka vjela první auta. Ani po takové době ale stále nemá celá stavba platný kolaudační souhlas. Městu ho v případě úseku... 14. června 2025

Planetárium v Praze po dvou letech otevřelo. Návštěvníci stojí dlouhé fronty Pražské planetárium po rozsáhlé modernizaci znovu otevřelo. Prohlédnout si vstupní foyer a hlavní sál s projekční kopulí, jehož strop nyní pokrývá nejmodernější LED technologie, v sobotu zatoužily... 14. června 2025 11:41

Nové převlékárny, střešní posezení i vyhřívání. Která koupaliště zdražila Většina pražských koupališť i přes chladný květen a začátek června zahájila sezonu a má otevřeno, dnes se k nim připojí venkovní plavecký bazén na Slavii. Vstupné letos zvýšily oba pražské biotopy v... 14. června 2025 10:17

Neznámý útočník pobodal u metra Luka muže, incidentu předcházela rozepře Pětačtyřicetiletého muže pobodal v pátek odpoledne neznámý útočník u pražského metra Luka a pak utekl. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Záchranáři muže následně... 13. června 2025 17:16, aktualizováno 18:49

Náměstek primátora Kladna stíhaný v kauze azbest rezignoval. Zastupitelem zůstává Bývalý středočeský radní Robert Bezděk stíhaný v kauze azbestu v Milovicích rezignoval na funkci náměstka a na post v radě Kladna. V zastupitelstvu zůstane, nového členy rady by zastupitelé měli... 13. června 2025 17:43

Rodiče začínají chápat zlaté dno. Učiliště hlásí rostoucí zájem o řemesla Premium Stavbaři bijí na poplach. Do pěti let u nás budou podle nich chybět desítky tisíc řemeslníků a fachmanů ve stavebnictví. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnil Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Černé... 13. června 2025