Auto skončilo pod návěsem kamionu. Zablokovala se část Pražského okruhu

  22:10
Pražští policisté vyjížděli v úterý večer k nehodě osobního vozidla a nákladního automobilu v Praze Ruzyni. Jeden člověk je lehce zraněn, informoval pražský policejní mluvčí Jan Daněk. Kvůli překážce na vozovce je provoz pražského okruhu na Plzeň průjezdný jedním pruhem. Řidič měl po nehodě údajně vystoupit z auta sám.
Dopravní nehoda nákladního a osobního automobilu na Pražském okruhu (4....

Dopravní nehoda nákladního a osobního automobilu na Pražském okruhu (4. listopadu 2025) | foto: ŘSD/ Hasiči Praha

Kolona se podle informací hasičů táhne až k Lochkovskému a Sliveneckému tunelu. Vozidlo se už podařilo odtáhnout do odstavného pruhu.

Připravujeme podrobnosti.

