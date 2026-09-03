Nehoda náklaďáků na D8. Řidič zůstal zaklíněný, je v kritickém stavu

„Jeden ze řidičů zůstal zaklíněný ve voze,“ popsal mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Řidič se dostal ven z vozu pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení.
Zaklíněný řidič utrpěl těžká poranění, po vyproštění se mu zastavilo srdce, záchranáři ho úspěšně resuscitovali. „Pacienta jsme převedli do umělého spánku a napojili na plicní ventilaci. Muž se nachází ve vážném stavu, převezli jsme ho do traumacentra,“ uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.
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