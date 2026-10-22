Muž narozený v roce 1988 po srážce s dalším automobilem na pražské magistrále před policií ujížděl až na ostrov Štvanice.
„U zadrženého jsme po dechové zkoušce naměřili přes 2,5 promile. Podezíráme ho z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.
Řidič vezl na zadním sedadle lahve alkoholu, většinou placatky. Některé už byly prázdné.
Muže si do péče převzali záchranáři.
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