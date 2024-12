Za sklem a pro lidi. Pod obloukem Negrelliho viaduktu vzniklo kulturní centrum

Jde o první zkušební část projektu, která potrvá dva roky a po které by město chtělo zasklít všech zhruba 40 oblouků mostu a vytvořit tam kulturní, společenské i komerční prostory.

Vytvoření prostoru s dřevěnou vestavbou na křižovatce ulic Sokolovská a Prvního pluku vyšlo podle radního Adama Zábranského na zhruba osm milionů korun, z čehož polovinu stály různé přípojky a další infrastruktura, kterou měla na starosti městské Technická správa komunikací (TSK).

Monitorování při dvouletém testovacím provozu bude mít na starosti odborný tým z Kloknerova ústavu a Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Prostor bude podle Zábranského sloužit jak pro zpoplatněné komerční akce, tak pro sousedské spolky, městské firmy či kulturní akce. O pronájmem se může u TCP přihlásit každý.

„Hodně bude záležet na zájmu, TCP je otevřeno spolupráci s kýmkoliv a bude se snažit dělat program i tak, abychom viděli, co ten prostor vlastně snese,“ řekl radní. Dodal, že v dalších dvou letech se budou testovat limity technického řešení a vliv na památkově chráněný viadukt, což byla i podmínka památkářů a Správy železnic.

Radní dodal, že v budoucnu po zasklení všech oblouků by z nich mělo město 40 procent komerčně pronajímat například kavárnám či obchůdkům, 40 procent má mít kulturní využití a zbylých 20 procent bude určeno ke krátkodobým pronájmům například mladým inovativním firmám.

Náměstek primátora Petr Hlaváček doplnil, že oblast čeká další rozvoj zejména v souvislosti s plány magistrátu s nedalekou budovou karlínských kasáren nebo developerskými záměry společnosti Penta v okolí Florence.

Líbí se vám nové kulturní centrum? celkem hlasů: 5 ANO 100 %(5 hlasů) NE 0 %(0 hlasy) Měli z toho udělat něco lepšího 0 %(0 hlasy)

„Celé území se v horizontu deseti až patnácti let postupně promění v živoucí městskou čtvrť s kvalitní architekturou a městskými i státními projekty, jako je například budoucí železniční uzel Praha,“ uvedl. Zábranský dodal, že v plánu je i zkultivovat veřejná prostranství v okolí viaduktu. „Nyní fungují jako taková živelná parkoviště, ale do budoucna by tomu tak být nemělo,“ vysvětlil.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny.

Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisi Negrellim. Instalace skel navazuje na kompletní rekonstrukci viaduktu z let 2017 až 2020, která vyšla téměř na dvě miliardy korun.