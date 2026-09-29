Praha nasadila první mobilní hlukoměr. Policie s ním odhaluje nelegálně upravené výfuky

Nový certifikovaný hlukoměr pořídil pražský magistrát za 260 400 korun bez DPH a zapůjčil ho k užívání dopravní policii. Přístroj mají policisté využívat při běžných silničních kontrolách, především ale při akcích zaměřených na sportovní a tuningová vozidla.
„Hlavním přestupkem jsou chybějící katalyzátory nebo tlumiče hluku,“ vysvětlil pro iDNES.cz Jiří Tichý z odboru služby dopravní policie.
Zařízení má odhalovat případy, kdy výfukové systémy jednostopých i dvoustopých vozidel neodpovídají údajům stanoveným výrobcem. Zaměřuje se tak zejména na zvýšený hluk způsobený nelegálními úpravami výfuku.
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„Díky velmi dobré spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, který nás již mnoho let podporuje při realizacích a nákupu speciální techniky a vybavení, se podařilo získat další důležité vybavení pro dopravní policisty,“ uvedl ředitel pražské policie Petr Matějček.
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Podle něj budou policisté hlukoměr používat při každodenních kontrolách v Praze a především na srazech sportovních a tuningových automobilů.
Kontrol se naopak nemusí obávat majitelé vozidel, jejichž výfuk je sice výrazně hlučnější než u běžných aut, ale odpovídá technické specifikaci výrobce či schválené úpravě.
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První test byl ve Štěrboholech
Jedno z prvních ostrých měření proběhlo v polovině září při srazu sportovních a tuningových vozidel ve Štěrboholech. Dopravní policisté tam společně s pracovníky magistrátu zkontrolovali několik desítek automobilů.
Kontroly se netýkaly pouze výfukových systémů, ale také celkového technického stavu aut. V devíti případech odhalili ilegální úpravy. Řidič může na místě dostat pokutu až do výše 3 500 tisíc korun.
Policie ale ujišťuje, že se kontrol nemusí obávat řidiči, jejichž výfuk je sice oproti ostatním výrazně hlasitější, ale jeho zvukový projev odpovídá specifikaci nebo úpravě vozidel, která je stanovená výrobcem podle technické dokumentace.
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S obsluhou přístroje už bylo proškoleno zhruba dvacet pražských dopravních policistů, další školení mají pokračovat. Na výcviku se podílí výrobce zařízení společně s odborníky magistrátu.
Hlukoměr je podle magistrátu jako jediný systém svého druhu na trhu vybaven kalibrací akreditované laboratoře pověřené ministerstvem dopravy a splňuje také požadavky resortu na měření hluku stojících vozidel.
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Praha připravuje také pořízení dalšího specializovaného vybavení. Jedním z nich má být válečkový dynamometr za 420 tisíc korun z Nizozemska určený ke kontrolám výkonu nelegálně upravených elektrokol a elektrokoloběžek, které překračují povolenou rychlost 25 kilometrů v hodině.
Podle magistrátu by mělo jít o jediné zařízení svého druhu nasazené při silničních kontrolách v Česku.