Úpravy za téměř dvě miliardy. Národní divadlo zahájí rekonstrukci Nové scény

Autor: ,
  8:53
Národní divadlo (ND) v Praze v úterý zahájí generální rekonstrukci Nové scény za 1,8 miliardy korun bez DPH. Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. Rekonstrukce potrvá dva roky. Vyklizenou budovu si před předáním staveniště za doprovodu generálního ředitele ND Jana Buriana prohlédnou předseda vlády Andrej Babiš a ministr kultury Oto Klempíř.
Fotogalerie4

Nová scéna Národního divadla | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Rekonstrukce nezmění vnější vzhled budovy. Zachová také všechny původní architektonicky hodnotné vnitřní prostory. Zrenovovat se mají zejména obklady ze zeleného serpentinu, točité schodiště nebo velkorysý světelný objekt od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy.

Stejně mají stavbaři postupovat u pláště budovy, který se skládá ze 4000 skleněných obrazovek

Nová scéna se stala kulturní památkou, brzy ji zavře rekonstrukce

Důvodem rekonstrukce je to, že původní záměr stavby nepočítal s divadelním provozem a architektonické řešení tak bylo i ve své době kompromisem.

Nová scéna po rekonstrukci návštěvníkům nabídne variabilní uspořádání jeviště i hlediště v multifunkčním sále s kapacitou až 500 míst s použitím soudobých moderních divadelních technologií a proměnnou akustikou.

Základnová stanice O2 na střeše Nové scény Národního divadla
První budovou, kde cesta za nejošklivější pražskou architekturou začne, je Nová scéna Národního divadla na Národní třídě.
Jednou z nejzásadnějších staveb osmdesátých let byla Nová scéna Národního divadla dokončená v roce 1983. Brutalistickou budovu navrhl architekt Karel Prager.
Oprava fasády Národního divadla (27. září 2012, Praha)
4 fotografie

Ve vedlejší budově ND získá ještě jeden komorní divadelní sál, zkušebnu a nové prostory se zázemím pro doprovodné edukační programy. V přízemí vznikne také nová kavárna, která propojí divadlo s náměstím Václava Havla. Technologická modernizace obou budov má vést k energetickým úsporám a ke snížení provozních nákladů i zátěže životního prostředí.

Vyhodnocení tendru a vyhlášení vítěze zdrželo podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zpochybnilo vyloučení sdružení firem Geosan Group a Avers.

Ze zanedbaného prostoru před muzeem na Florenci vznikne náměstí. Tak bude vypadat

Podle verdiktu úřadu ale ND jako zadavatel postupovalo správně, rozhodnutí počátkem února potvrdil předseda ÚOHS Petr Mlsna. ND vzápětí za vítěze a zhotovitele rekonstrukce určilo sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema s nabídkou 1,8 miliardy korun bez DPH. Jednou z podmínek tendru byla maximální cena 2,3 miliardy korun včetně DPH.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Úpravy za téměř dvě miliardy. Národní divadlo zahájí rekonstrukci Nové scény

Základnová stanice O2 na střeše Nové scény Národního divadla

Národní divadlo (ND) v Praze v úterý zahájí generální rekonstrukci Nové scény za 1,8 miliardy korun bez DPH. Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a...

24. března 2026  8:53

Advantage Consulting, s.r.o.
STROJÍRENSKÝ PROGRAMÁTOR AUTOMATIZACE 50-90.000kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 50 000 - 90 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.