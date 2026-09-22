Do budoucna se počítá například s poptávkovou dopravou PID Haló ve Středočeském kraji, rozvojem bezbariérového plánování cest nebo přesnější prací s informacemi o provozu.
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Plastové Lítačky jsou opět k mání. Operátor vysvětluje důvod jejich nedostatku
Městská firma Operátor ICT aplikaci vyvíjí od začátku roku a s jejím spuštěním se počítá od ledna příštího roku.
Lítačka 2.0
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„Abychom do aplikace mohli přidávat nové funkce, rozhodli jsem se výrazně investovat do jejího rozvoje. V budoucnu díky ní bude možné objednávat třeba poptávkovou dopravu, hradit poplatky za nabíjení elektromobilů, prediktivně vypočítávat zpoždění spojů MHD, vyhledávat bezbariérová spojení a kombinovat u toho různé typy veřejné dopravy včetně návazností na bezbariérové výtahy,“ vyjmenoval náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
Aplikaci využívá přibližně 200 tisíc unikátních uživatelů denně a celkem má kolem dvou milionů uživatelů. Jen v roce 2025 přes ni cestující vyhledali více než 109 milionů spojení.
„PID Lítačka se během osmi let proměnila z aplikace pro nákup jízdenek v jeden z hlavních digitálních nástrojů pro cestování po Praze a Středočeském kraji. Tomu odpovídají i rostoucí nároky na její další rozvoj. Nová generace nám umožní postavit aplikaci na moderním, stabilním a bezpečném technologickém základu, který bude dostatečně flexibilní pro další služby a nové požadavky cestujících i objednavatelů dopravy,“ dodal Marek Vodenka z představenstva OICT.
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Jednotlivé části vývoje nové aplikace jsou průběžně testovány s uživateli. Stávající PID Lítačka bude až do nasazení nové generace fungovat beze změny. Na začátku roku 2027 ji PID Lítačka 2.0 nahradí formou standardní aktualizace, takže uživatelé nebudou muset instalovat samostatnou aplikaci.