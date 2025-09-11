Spor o provoz pražských náplavek. Správce chce ušetřit, experti jsou proti

Jan Bohata
  12:29
Otevřít otázku provozu pražských náplavek na čtvrtečním zastupitelstvu a změnit jejich správce. Tak si opoziční politici představují další postup řešení, které se dotýká těchto ikonických lokalit na březích Vltavy. Praha chystá úspornou revitalizaci, stovky odborníků žádají změnu plánu.
Praha kvůli zvýšené hladině Vltavy rozhodla o preventivním uzavření náplavek....

Praha kvůli zvýšené hladině Vltavy rozhodla o preventivním uzavření náplavek. (14. května 2021) | foto: Petr TopičMAFRA

V Praze se kvůli zvýšené hladině Vltavy zavírají náplavky. (3. ledna 2024)
V Praze se kvůli zvýšené hladině Vltavy zavírají náplavky. (3. ledna 2024)
Policie uzavřela náplavky kvůli zvýšenému průtoku Vltavy. (16. dubna 2023)
Teplé počasí si užili lidé také v Praze, odpoledne se sešli u Vltavy na...
13 fotografií

Vedení Prahy před časem rozhodlo dokončit jejich revitalizaci v poněkud úspornějším režimu, ale zhruba 250 architektů, odborníků na veřejný prostor a dalších expertů se pokusilo názor politiků přehodnotit. Ve středu zveřejnili otevřený dopis vedení města.

Opoziční zastupitelé si stěžují na to, jak nezodpovědně městská společnost Trade Centre Praha (TCP) spravující náplavky přistupuje k jejich provozu v případě zastavení rekonstrukce toalet. Podle nich není důvod stopnout projekt, který je z 90 procent hotov.

Praha ruší původní plán náplavek, rekonstrukce se výrazně prodražily

„Firma pro rekonstrukci poslední kobky a WC byla vysoutěžená v roce 2018 s cenou mezi 12 a 14 miliony,“ tvrdí autor celkové koncepce, architekt Petr Janda. Jenže TCP stavbařům nikdy nepředalo staveniště a roky zdržení vedly podle Jandy k navýšení ceny na 36 milionů korun. TCP chce nyní toalety vybudovat levněji.

Opoziční zastupitelé chtějí věc řešit tím, že by správu nad náplavkami měl převzít jiný správce. „Chceme, aby otázku dalšího rozvoje náplavek znovu projednalo zastupitelstvo. Správu by měla vykonávat společnost Prague City Tourism (PCT). Ta by mohla zajistit lepší provoz i stabilní budoucnost,“ navrhl Adam Scheinherr (Praha sobě). PCT je městská firma, která pečuje o petřínskou rozhlednu, Staroměstskou radnici či pražské věže.

Umění investovat

Rozvoj lokality by měl pokračovat podle původního velkorysého konceptu, tvrdí i další politici.

V Praze se kvůli zvýšené hladině Vltavy zavírají náplavky. (3. ledna 2024)
V Praze se kvůli zvýšené hladině Vltavy zavírají náplavky. (3. ledna 2024)
Policie uzavřela náplavky kvůli zvýšenému průtoku Vltavy. (16. dubna 2023)
Praha kvůli zvýšené hladině Vltavy rozhodla o preventivním uzavření náplavek. (14. května 2021)
13 fotografií

„Návrat do minulosti nedává smysl. Argument, že město šetří, když zastaví projekty s platným povolením, neobstojí. Praha má na účtech 150 miliard korun, které ovšem neumí smysluplně investovat. Na údržbu současných náplavek a nové veřejné toalety a lázně nemá? To je rezignace na snahu posunout Prahu blíž k západním evropským metropolím,“ zdůraznil Ondřej Prokop (ANO), zastupitel hlavního města.

Správce náplavky se soudí s restaurací o nájem. Nechtějí platit tržní cenu, tvrdí

Revitalizace těchto míst představuje podle řady odborníků jeden z nejúspěšnějších architektonických projektů v posledních několika letech. Obdržel prestižní mezinárodní ocenění. Petr Janda prosazuje v rámci původní koncepce též vznik městských lázní. Podobné fungují v Kodani či Paříži.

Správu by měla vykonávat společnost Prague City Tourism (PCT). Ta by mohla zajistit lepší provoz.

Mezi signatáři zmiňované petice jsou tvůrci jako Jakub Cigler, Pavel Hnilička, Josef Pleskot, Ladislav Lábus a další. „Sešly se zde podpisy i těch osobností, kteří spolu nemluví,“ dodal Adam Gebrian, kritik architektury a její popularizátor.

O koncepci obnovy náplavek v červnu jednali pražští radní. Tehdy rozhodli, že hlavní město dokončí plánovanou revitalizaci v ekonomicky udržitelnější variantě. Rekonstrukce, které započaly v roce 2018, se prodražily z plánovaných 309,2 milionu korun na 470,3 milionu.

Praha hledá nového nájemce kobek na náplavce, dosavadní se stále nevystěhoval

Lidé korzující podél Vltavy ocenili řadu novinek, mezi ně patří například proměna takzvaných kobek v nábřežní zdi na kavárny a galerie. Užívání ale odhalilo i některé technické výzvy jako jejich energetickou náročnost či problematiku jejich údržby. Praha proto rozhodla, že na budoucí akce se budou dělat dílčí architektonické soutěže. Důležitým kritériem bude udržitelnost s ohledem na ceny energií a nároky na údržbu.

„Z plánovaných tří fází zbývá dokončit rekonstrukci kobky č. 8 na Rašínově nábřeží na veřejné toalety, vyřešit umístění laviček a dalšího mobiliáře, a případně zrevitalizovat část náplavky mezi Jiráskovým a Palackého mostem,“ shrnul tehdy Adam Zábranský (Piráti), radní pro majetek, transparentnost a legislativu.

Studenti FAMU pomalovali čočku kobky na náplavce. Správce se obrátil na policii

Náplavky zachované

Unikátní charakter náplavek chce současný správce zachovat. „Rozhodně nechceme dehonestovat práci odvedenou na revitalizaci, nicméně na základě příkazní smlouvy, pod jejímž mandátem spravujeme náplavky již více než dekádu, jednáme s péčí řádného hospodáře a dodržujeme principy udržitelnosti i s ohledem na nakládání s veřejnými prostředky,“ uvedla Marta Pražáková, místopředsedkyně představenstva TCP.

Zmiňované toalety se podle společnosti staly poslední kapkou ve finanční náročnosti revitalizace. Jen údržba čoček na kobkách vyjde na stovky tisíc korun ročně.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Sochařské dílo za 1,45 miliardy. Dvorecký most se otevřel novinářům

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

Řidiče oslnilo slunce, na přechodu srazil ženu s kočárkem a šestiletým dítětem

Řidič osobního vozidla srazil v pražských Kunraticích ve čtvrtek ráno na přechodu pro chodce ženu s kočárkem a šestiletou holčičku. Ženu, dívenku i batole převezli záchranáři do nemocnice s lehkými...

Forman je i v Kladně „půlkapitán“: Potřebujeme větší zabijácký instinkt

Jiné kulisy, stejná role. Hokejový útočník Miroslav Forman je opět kapitánem, opět pouze na domácí zápasy, jen místo v pražské Spartě nosí céčko na dresu Rytířů Kladno. Po nepovedeném vstupu do...

11. září 2025  12:48

Spor o provoz pražských náplavek. Správce chce ušetřit, experti jsou proti

Otevřít otázku provozu pražských náplavek na čtvrtečním zastupitelstvu a změnit jejich správce. Tak si opoziční politici představují další postup řešení, které se dotýká těchto ikonických lokalit na...

11. září 2025  12:29

Zrádkyně vlasti a msta páprdů: Konec šéfa svazu, táta do fabriky, zákaz pro sestru

Premium

Čtvrtý a poslední díl ze série článků o emigraci Martiny Navrátilové se věnuje jejím důsledkům. Reakce komunistů byla tupě nemilosrdná, ubohá i zákeřná. Udavači, kteří si v režimu upevnili pozice,...

11. září 2025

Pražský hrad dostává jinou tvář. Novým logem bude nápis inspirovaný gotikou

Hrad představil svou novou vizuální identitu. V otevřené soutěži zvítězil návrh Studia Marvil, jehož základem je typografie a vytvoření nového písma. Na logu bude pouze příslušný nápis „Pražský hrad“...

11. září 2025,  aktualizováno  11:03

Policie odvolala pátrání po pacientovi z Bohnic. Důvody pominuly, řekla

Pražská policie odvolala pátrání po šestadvacetiletém pacientovi psychiatrické léčebny v Bohnicích, které vyhlásila ve středu poté, co se nevrátil z povolené vycházky. Podle lékařů hrozilo, že by...

10. září 2025  12:38,  aktualizováno  11.9 10:26

Omezený provoz na Strakonické v Praze. Silnici zasypaly pivní lahve

Vysypané pivní lahve a basy z nákladního auta v Praze omezily ve čtvrtek ráno kolem 5:00 provoz na frekventované Strakonické ulici v Malé Chuchli. Vozidla mohla jezdit jedním jízdním pruhem, kolem...

11. září 2025  7:16,  aktualizováno  8:14

Žluté čáry hyzdí bránu na Vyšehradě. Kdo by v ní parkoval, odmítá je ředitel

Na rušivé žluté vodorovné dopravní značení protínající historickou Táborskou bránu na Vyšehradě upozornil na sociálních sítích vyšehradský ředitel Petr Kučera. Při následné komunikaci s dopravním...

11. září 2025  6:30

Kde je diesel Jágr? Svou 38. sezonu zatím nezahájil, premiéru sledoval z lóže

Rozesmátý Jaromír Jágr za sklem lóže, Jágr na plachtě slávy pod střechou kladenského zimáku, Jágr na světelné reklamě propagující minerální vodu, Jágr v hledišti na dresech fanoušků s ikonickým...

10. září 2025  22:07

Praha je obrovská. Kolik stovek tisíc obyvatel by mohla ještě snadno pojmout

V Praze je dost stavebních parcel, aby bylo možné ji zahustit na úroveň, která by poskytla bydlení pro dalších 400 tisíc obyvatel. Z pohledu veřejného financování a udržení místní ekonomiky je...

10. září 2025  19:21

Soud zamítl žalobu kraje na bývalou úřednici, externistům vyplácela miliony

Středočeský kraj nepravomocně prohrál spor s bývalou vedoucí kanceláře někdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) Hanou Mastrini. Obvodní soud pro Prahu 7 ve středu zamítl žalobu, ve které...

10. září 2025  18:29

Dvorecký most už lze přejít suchou nohou. Dokončený bude až v březnu

V sobotu to budou přesně tři roky, co začala stavba Dvoreckého mostu přes Vltavu v Praze. Původní harmonogram předpokládal dokončení do 810 dnů, tedy ještě na konci roku 2024. Zbývá ale ještě spousta...

10. září 2025  17:53

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:34,  aktualizováno  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.