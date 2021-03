Jarní večer vábil. Pražané vyrazili na náplavku, většinou bez ochrany úst

Jarní počasí vyhnalo v pátek večer na pražskou náplavku stovky lidí. Na záběrech to vypadá, jako by to byl běžný jarní páteční večer, po covidu ani památky. Hraje hudba, lidé popíjejí alkohol a respirátor mají nasazený pouze výjimečně.

Policie situaci na náplavce sleduje. „V současné chvíli monitorujeme všechna vládní nařízení, děláme to průběžně nebo na základě oznámení na linku 158,“ vyjádřila se k situaci na pražské náplavce policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Momentálně nemá informace, že by na místě policisté někomu dali pokutu nebo že by zde policie musela nějakým způsobem zasahovat.

Podobnou situaci pražská náplavka zažila například v dubnu 2020, kdy vláda zrušila zákaz volného pohybu osob. Hned v den, kdy začalo platit povolení shromažďovat se v počtu až 10 lidí, se parky a náplavky v Praze zaplnily. Sice nebylo jednoduché zachovávat rozestupy, lidé se však chovali disciplinovaně. Vláda však dále apelovala na dodržování zpřísněných hygienických opatření. Například na pražských trzích byla k dispozici dezinfekce i jednorázové rukavice.

I přesto, že se epidemiologická situace zhoršovala, mohly farmářské trhy v říjnu 2020 fungoval nadále. Toho lidé využili a opět na pražskou náplavku vyrazili v hojném počtu. Pořadatelé však ještě před zahájení akce lidi nabádali, aby dodržovali nařízená opatření, jako je nákup ve dvou, využívání dezinfekce či zákaz shlukování. Pražský magistrát poté pořadateli akce doporučil, aby trhy zrušil.