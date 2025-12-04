Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu. Incident zachytila kamera

Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu v metru ve stanici Národní třída. Teprve sedmnáctiletá dívka tam zaútočila na 81letého muže. Kriminalisté žádají, aby se svědci, kteří jsou vidět na videu, ozvali.

„Jedná se o holohlavého muže v černém oblečení a o ženu se žlutou čepicí na hlavě, oblečenou v černé bundě a modrých džínech,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Dále hledají kriminalisté svědka, který vystoupil ve stanici metra Můstek a zraněného seniora pomáhal ošetřovat společně se dvěma dalšími muži a ženou. „Toho se ale nepodařilo na místě ztotožnit. V neposlední řadě bychom potřebovali hovořit se ženou, která taktéž vystoupila ve stanici Můstek a zastavila se u lidí, kteří zraněnému muži poskytovali první pomoc s tím, že cestovala v uvedeném voze a celou situaci, včetně napadení, viděla,“ sdělila Richterová.

„Žádáme veřejnost, aby s jakoukoliv informací k napadení či co mu předcházelo, kontaktovala policisty na lince 158. Všechny informace od svědků jsou pro kriminalisty důležité a zásadní pro řádné objasnění celé věci,“ uzavřela mluvčí.

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Případ řeší kladenští kriminalisté jako těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Potyčka začala hádkou v metru, pokračovala vzájemným postrkováním a vyústila až v napadení nožem.

K incidentu došlo na Národní třídě, strážníci muže našli ve stanici Můstek, kam popojel metrem. Pomohlo mu tam několik lidí, kteří mu poskytovali první pomoc až do příjezdu zdravotníků.

Podezřelou pak zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním centru Quadrio.

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Policejní kolos uvázl na kraji Prahy ve škarpě. Vytahoval ho velký vyprošťovač

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel policejní ostřikovač. (2. prosince...

Do příkopu u silnice na okraji Prahy zajel v úterý večer policejní stříkač. Zasekl se, mnohatunový kolos tak ze škarpy vytahovali hasiči za pomoci velkého vyprošťovače. Nikdo se při události nezranil.

Langoš v Praze i za 280. Trhovci stejnými rukavicemi sahají na jídlo, peníze a smrkají

Vánoční trhy na Václavském náměstí (29. listopadu 2025)

Adventní trhy v metropoli už několik dní lákají na vánoční atmosféru, kterou sem nasát přicházejí nejen Pražané, ale i turisté z celého světa. Olíznuté prsty od kečupu z langoše a peníze podané...

Hrozil na chatu, u školy ho sebrala policie. Vedle v průmyslovce se zabarikádovali

Policie kvůli výhrůžce zasahovala ve škole v centru Prahy. (4. prosince 2025)

Policie ve čtvrtek dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, informoval mluvčí...

Na střelnici chtěl mladík spáchat sebevraždu. Přišla však nečekaná záchrana

Nedílnou součástí přípravy k získání zbrojního průkazu je střelecká příprava. V...

V pražské Hostivaři se dnes odpoledne pokusil o sebevraždu mladý cizinec. Na místní střelnici proti sobě namířil zbraň. Díky rychlé reakci dvou policistů, kteří byli na místě jako instruktor a...

V kolínské Toyotě se odboráři dohodli na nové kolektivní smlouvě, mzdy vzrostou

Zahájení výroby nové hybridní Toyoty Aygo X

Odbory a vedení kolínské automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic tento týden ukončily kolektivní vyjednávání. Nová kolektivní smlouva bude od ledna platná na dva roky, tarifní mzdy se...

Robotovi v patách. Zákazník byl zvědavý, jak mu nová atrakce doručí oběd

Robotická vozítka v Karlíně budí rozruch, jsou hlavně atrakcí. (4. prosince...

Před prodejnou McDonald’s v Thámově ulici v Praze 8 parkují tři růžová robotická vozítka. Jsou v práci krátce – v úterý je Foodora pilotně vypustila do ulic Karlína, aby spolu s živými kolegy...

Propojka D7 a D8 nad Prahou bude hotová nejdříve v roce 2031. A má to podmínku

Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nové silniční propojení dálnic D7 a D8, které plánuje postavit Středočeský kraj, bude řidičům sloužit nejdříve v roce 2031. Povede přibližně od obce Středokluky ke Kralupům nad Vltavou a Úžicím....

Začne přerod nákladového nádraží na Žižkově, Penta postaví prvních 280 bytů

Budovu Nákladového nádraží Žižkov odkoupí město Praha. (13. prosince 2024)

První část bytové výstavby, kterou plánuje společnost Penta Real Estate v severní části areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží, povolil stavební úřad Prahy 3. Vyplývá to z úřední desky...

Policie hledá zloděje peněz a luxusních bot, při akci se podíval do kamery

Policie pátrá po muži, který ukradl z kanceláře na Praze 1 tenisky a hotovost v...

Policie pátrá po muži, který v Praze na Novém městě neoprávněně vnikl do firemní kanceláře, kde odcizil hotovost a luxusní tenisky za přibližně pětadvacet tisíc korun. Muže na místě zachytila...

Praha přivítá nový InterContinental. Luxusní hotel vznikne v srdci města

Nový InterContinental vznikne v Jeruzalémské ulici v Praze. (4. prosince 2025)

Nejnovější přírůstek značky InterContinental, který se otevře v roce 2029, posílí rostoucí evropské portfolio luxusních a lifestylových hotelů. Nový InterContinental Prague bude sídlit v Jeruzalémské...

Unikátní 3D model odhaluje srdce Staroměstského orloje, stroj má tisíc částí

Digitální 3D model Staroměstského orloje, který je k vidění v Rytířském sále...

Ikonická pražská památka, Staroměstský orloj, získala digitální dvojče. Zájemci díky němu mohou nahlédnout až do srdce jednoho z nejvýznamnějších technických monumentů Česka. Umožňuje to 3D model,...

Otec děti držel pod krkem, bil i svázal lepicí páskou, půjde na sedm let do vězení

ilustrační snímek

Za dlouhodobé týrání pěti vyženěných i vlastních dětí si otec z Lysé nad Labem odpyká sedm let vězení. Trest mu ve čtvrtek pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Otec...

Jižní spojku k Černému Mostu blokovala nehoda tří aut, jezdilo se jedním pruhem

Nehoda tří osobních aut u Krče směrem na Černý most. (4. prosince 2025)

Dopravu na pražské Jižní spojce ve směru na Černý Most ve čtvrtek před 8. hodinou ranní zkomplikovala nehoda tří osobních aut. Po 10. hodině byl provoz zcela obnoven. Na místě zasahovala policie i...

