Drahá výjimečnost. Pražané vydělávají víc, platí za to ale stresem i vysokými cenami

Jan Bohata
  15:14
Výjimečnost v příjmech, které výrazně přesahují republikový průměr, ale i ve vzdělání a pracovních možnostech. Ale také pravidelná porce stresu, vyšší ceny a takřka nedosažitelné bydlení. Popisuje to analýza životních podmínek Pražanů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

Aktuální studii Životní podmínky 2025 ve čtvrtek představil Český statistický úřad (ČSÚ). Závěry potvrzují i další analýzy.

Zejména platí, že pražské domácnosti jsou v porovnání s ostatními regiony méně početné. Pod jednou střechou ve velkoměstě nad Vltavou žije v průměru 2,07 osoby, zatímco v celé ČR 2,30. Také jsou tyto domácnosti specifické tím, že v nich žije méně dětí i důchodců.

Nájmy bytů v metropoli dál porostou, trh dohání ztrátu z minulosti

Je z čeho utrácet

„V roce 2024, po dvou předchozích letech, kdy Česko čelilo vysoké inflaci, vzrostly reálné příjmy domácností o tři procenta. Mohly si tak koupit víc zboží,“ popsala situaci Táňa Dvornáková z Oddělení příjmů, výdajů a životních podmínek ČSÚ.

Ekonomičtí experti uvádějí, že loni v meziročním porovnání obchodníkům rostly tržby za výrobky pro domácnost, farmaceutické a zdravotnické zboží či potraviny.

Životní podmínky v Praze

  • 340 741 korun: Příjmy domácností za rok. V regionech se jedná o 259 850 korun.
  • 61 129 korun: Průměrná hrubá mzda ve 3. čtvrtletí 2025. Průměr České republiky je 48 295 korun.
  • 17,2 procenta: Podíl domácností, které vyjdou v metropoli snadno s penězi. V rámci České republiky jde o 14,3 procenta. Velmi snadno se svými financemi vyšlo 5,9 procenta, v České republice 3,4 procenta.
  • Velká zátěž: Velká finanční zátěž postihuje 18,8 procenta obyvatel Prahy, v rámci ČR jde o 21,2 procenta. Určitou zátěž tvoří náklady na bydlení pro 64,6 procenta Pražanů, v celé republice pak pro 68,8 procenta obyvatel.

Zdroj: ČSÚ

„Pozorujeme spíše stabilní růst, který trvá nepřetržitě od dramatického propadu v letech 2022 a 2023,“ vysvětlil Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika.

Maloobchod se k historickým číslům z června 2021 už blíží. „V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že by tento rekord mohl být překonán v průběhu roku 2026, za který očekáváme opět růst prodejů kolem 3,5 procenta,“ soudí Hradil.

V hlavním městě je z čeho utrácet. V Praze roční příjmy přesáhly takřka o 90 tisíc korun celorepublikový průměr, na domácnost vychází více než 340 tisíc korun. Snadno s penězi vychází přes 17 procent z nich, velmi snadno více než deset procent. Naopak je méně domácností, které mají problém s penězi vyjít.

Pražané se také mohou pochlubit výdělky. V příjmových skupinách od 30 do 50 tisíc korun a nad 50 tisíc korun je jich více než v ostatních regionech.

Ve 3. čtvrtletí 2025 průměrná hrubá měsíční mzda přesáhla 61 tisíc korun. České poměry tím překonala více než o čtvrtinu. „Od 1. čtvrtletí roku 2024 již každoročně dochází k reálnému růstu průměrné mzdy,“ uvedla Jana Podhorská z Oddělení informačních služeb pražské Krajské správy ČSÚ.

Platy představují tradičně důležité téma. To, že zaměstnanci často mluví o penězích, ještě neznamená, že právě mzda je hlavním důvodem jejich nespokojenosti.

Praha má málo městských bytů, dostupné bydlení se stává nedosažitelným

„Mzda funguje spíš jako hygienický faktor. Když je nízká nebo vnímaná jako nespravedlivá, spokojenost rychle klesá, ale samotná existence mzdy její pozitivní vnímání automaticky nezvyšuje,“ vysvětluje Michal Španěl, datový analytik společnosti JenPráce.cz.

Praha dlouhodobě nabízí pestrou paletu kvalifikovaného a velmi slušně placeného uplatnění. Řada zaměstnanců ovšem trpí dlouhým dojížděním, vysokými náklady na život a stresem plynoucím z rychlého tempa života. „Výsledkem není otevřená nespokojenost, ale spíš pocit stagnace a omezených možností,“ dodal Španěl.

Bez diplomu v pohybu

Dostupné bydlení představuje dlouhodobě problém. „Mladí často úplně rezignovali na ideu vlastního bydlení, protože i v párech na hypotéku nedosáhnou. Někteří zkoušejí hledat bydlení mimo velká města, i když pak musí dojíždět,“ uvedla Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení.

Lidé žijí většinou v bytových domech v průměru o téměř dva metry čtvereční menších než v krajích. Náklady na bydlení jsou podle zmiňované analýzy velkou zátěží takřka pro pětinu domácností. Určitou zátěží jsou náklady na bydlení zhruba pro 65 procent.

Další oblastí, kterou analýza sleduje, je úroveň dosaženého vzdělání. Praha má oproti ostatním krajům nejnižší podíl lidí s nižším vzděláním, a naopak vede v zastoupení vysokoškoláků. Ti v metropoli tvoří podle výzkumu více než třetinu populace ve věku 15 let a více. Zajímavý pohled na souvislost mezi kvalifikací a fyzickou aktivitou přináší také studie Životní podmínky 2025.

„Podíl osob se sedavou aktivitou se zvyšuje s dosaženým vzděláním a obecně je vyšší u žen. Chůze nebo středně těžká fyzická aktivita se nejvíce týká osob se základním vzděláním,“ vysvětlila Simona Měřinská z odboru šetření v domácnostech.

Vstoupit do diskuse

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...

Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné doklady, policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při jejím ztotožnění. Médiím poskytla...

V kauze lovců pedofilů obžalovali 11 lidí. Vydávali se za dívky, chtivé muže ztýrali

Takzvaný lovec pedofilů drží za hlavu jihomoravského policistu, který přišel na...

Státní zástupkyně obžalovala 11 lidí v případu takzvaných lovců pedofilů, informoval server iROZHLAS.cz, který má obžalobu k dispozici. Podle něj mnohdy nezletilí lidé si na sociálních sítích...

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít atrakci

Vizualizace prostor na koncích Dvoreckého mostu (9. února 2026)

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

Chybějící písmenko stálo studentku maturitu z angličtiny. Případ hnala k soudu

ilustrační snímek

Chybějící písmeno ve slově novinář, tedy journalist, stálo studentku úspěch v maturitní zkoušce z angličtiny. Kvůli jedinému bodu, který jí scházel ke složení didaktického testu, dokonce podala...

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

Falešné průkazy i jízda pod cizí identitou. Co odhalily kontroly pražských taxikářů

Premium
Jazyk netřeba. Provozovatelé alternativních taxislužeb redakci již dříve řekli,...

Padělané řidičské průkazy, neznalost jazyka, falešné licence. Každý pátý taxikář v metropoli měl při kontrole problém. Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy prověřoval jak tradiční taxislužbu...

13. února 2026

V kupé se porvali, došlo i na loupež. Policie hledá polonahého muže z vlaku

Policie pátrá po muži, kterého zachytila bezpečnostní kamera. Věří, že může...

Policie řeší případ tří mužů, kteří se v červnu minulého roku v podnapilém stavu poprali ve vlakovém kupé na trase Bratislava–⁠⁠⁠⁠⁠⁠Praha. Jeden z nich během...

13. února 2026  12:11

Po výbuchu garáže u Prahy zemřel muž, podle hasičů mohlo jít o sebevraždu

Hasiči a policisté zasahovali u požáru v Ondřejově u Prahy. Jeden člověk požár...

Při výbuchu a následném požáru, který zasáhl garáž rodinného domu, zemřel ve čtvrtek večer muž ve věku 57 let. Příčinu neštěstí v Ondřejově u Prahy vyšetřují kriminalisté, řekl policejní mluvčí Pavel...

12. února 2026  21:11,  aktualizováno  13. 2. 8:31

Pohárové semifinále jasně pro Nymburk, trefil rekordních 24 trojek, zapsal 135 bodů

Marcus Santos-Silva z Nymburku se dere k opavskému koši přes Šimona Puršla.

Nymburští basketbalisté deklasovali v úvodním semifinále Českého poháru Opavu na jejím hřišti 135:79 i díky 24 trojkám, jimiž vyrovnali rekord nejvyšších domácích soutěží. Odveta se hraje v pondělí....

12. února 2026  22:47

Navzdory petici s 11 tisíci podpisy Praha pokračuje v instalaci LED osvětlení

Lampa od sochaře Krištofa Kintery.

Téměř tři hodiny se na pražském zastupitelstvu přeli zastánci oranžového světla s obhájci instalovaných nových bílé svítících LED lamp veřejného osvětlení. Zastupitelé následně odhlasovali, že...

12. února 2026  22:27

Pražští Lvi narazili na volejbalový kolos. A navíc neměli vůbec svůj den

Jakub Janouch ze Lvů Praha nahrává bagrem.

13, 18, 17. V ani jednom setu se volejbaloví Lvi Praha v domácím souboji Ligy mistrů s italskou Perugii nedostali přes dvacet bodů. Za 80 minut prohráli 0:3. A není divu. Čelili hvězdnému...

12. února 2026  21:43

Lvi Praha ve volejbalové Lize mistrů na obhájce titulu z Perugie nestačili

Libero Milan Moník ze Lvů Praha se snaží nadrazit balon.

Lvi Praha podlehli v pátém kole volejbalové Ligy mistrů obhájcům trofeje z Perugie 0:3 po setech 13:25, 18:25, 17:25. V tabulce skupiny C zůstali bez výhry na posledním místě. Ve středu se s...

12. února 2026  19:50

U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření

Přes svůj australský původ se emu hnědý zimy nebojí.

Státní veterinární správa (SVS) potvrdila ptačí chřipku u uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co zoo nahlásila postupný úhyn několika ptáků v...

12. února 2026  16:35,  aktualizováno  17:06

Šest a půl tuny v černém. Kotva z poslední tuzemské námořní lodi dorazila do Česka

Kotva z poslední československé námořní lodi Třinec. (12. února 2026)

První část poslední československé námořní lodi Třinec, šest a půl tuny vážící kotva, ve čtvrtek dopoledne dorazila z nizozemského přístavního města Rotterdam do Nymburka. V dalších týdnech by se...

12. února 2026  15:09

Metropolitní plán jde do finále. Poslední připomínky se týkají dopravy a bydlení

Prezentace Metropolitního plánu pro veřejnost (20. října 2026)

Hlavní město dokončuje vypořádání posledních asi deseti tisíc připomínek k Metropolitnímu plánu, které podaly městské části a veřejnost. Dva tisíce z nich byly pozitivní. Ty nesouhlasné se nejčastěji...

12. února 2026  14:23

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTANT – STATIK (50-80.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 50 000 - 80 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kilometrový tunel i ekodukty. Takto bude vypadat D3 mezi Václavicemi a Voračicemi

Vizualiace dálnice D3 od Václavic do Voračic.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo územní rozhodnutí pro část středočeské dálnice D3 mezi Václavicemi a Voračicemi. Všechny úseky budoucí dálnice se mají začít stavět najednou v roce 2028....

12. února 2026  13:39

Loňský požár eskalátorů na Staroměstské způsobila sirka, přestupek dořeší hasiči

Ve stanici Staroměstská hořel eskalátor. (5. července 2025)

Loňské zapálení eskalátoru ve stanici metra Staroměstská nebylo trestným činem. Policie proto případ s podezřením na přestupek předala hasičům, informovala ve čtvrtek mluvčí pražské policie Eva...

12. února 2026  12:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.