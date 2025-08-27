Bagr strhl vedení na trati, zastavil vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím

Autor: ,
  10:08aktualizováno  10:26
Kvůli strženému trakčnímu vedení nejezdí v Praze vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím. U Výtoně se opravuje trať a bagr strhl trakční vedení. Před místem události zastavil na Výtoňském mostě osobní vlak. Cestující budou evakuovat hasiči Správy železnic, uvedl mluvčí pro mimořádnosti na železnici Martin Kavka.
ilustrační snímek | foto: Vendula Stadlerová, iDNES.cz

„V půl desáté došlo stavebním bagrem ke stržení trakčního vedení na Výtoni, proto byl úsek Smíchov – Hlavní nádraží zastaven. Nicméně od 15. hodiny tam měla být plánovaná výluka do neděle, takže se trať stejně měla zastavit,“ řekl pro iDNES.cz Kavka.

Protože by podle něj oprava trvala do zhruba 13. nebo 14. hodiny, začne výluka už nyní. Na Beroun a na Plzeň budou vlaky jezdit ze Smíchovského nádraží.

„Před mimořádnou událostí na Výtoni na mostě zastavil osobní vlak a hasiči Správy železnic budou pomáhat s evakuací cestujících,“ dodal Kavka.

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

27. srpna 2025  10:08,  aktualizováno  10:26

