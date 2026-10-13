Fotografie z místa napovídají, že se kostra našla v dřevěné boudě zakryté plachtou proti dešti.
Mluvčí pražské policie nález potvrdil. „V příbytku bezdomovce bylo nalezeno tělo,“ řekl pro iDNES.cz. Policisté na místě momentálně stále zasahují. Dodal, že případem se budou dále zabývat kriminalisté.
Na místě zasahuje také záchranná služba hlavního města Prahy. „Kvůli nálezu ostatků jsme vyslali koronera,“ informovala mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.
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