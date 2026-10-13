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V přístřešku bezdomovce v Michli našli lidskou kostru, na místě je kriminálka

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  16:33
Kriminalisté vyjížděli odpoledne do ulice Nad Vršovskou horou v pražské Michli. Podle zjištění reportéra iDNES.cz se tam v přístřešku bezdomovce našla lidská kostra.

KRIMI

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Fotografie z místa napovídají, že se kostra našla v dřevěné boudě zakryté plachtou proti dešti.

V úterý odpoledne vyjeli policisté do ulice Pod Vršovskou horou v Praze 8. V příbytku bezdomovce tam našli lidskou kostru. (13. října 2026)
V úterý odpoledne vyjeli policisté do ulice Pod Vršovskou horou v Praze 8. V příbytku bezdomovce tam našli lidskou kostru. (13. října 2026)
V úterý odpoledne vyjeli policisté do ulice Pod Vršovskou horou v Praze 8. V příbytku bezdomovce tam našli lidskou kostru. (13. října 2026)
V úterý odpoledne vyjeli policisté do ulice Pod Vršovskou horou v Praze 8. V příbytku bezdomovce tam našli lidskou kostru. (13. října 2026)
12 fotografií

Mluvčí pražské policie nález potvrdil. „V příbytku bezdomovce bylo nalezeno tělo,“ řekl pro iDNES.cz. Policisté na místě momentálně stále zasahují. Dodal, že případem se budou dále zabývat kriminalisté.

Na místě zasahuje také záchranná služba hlavního města Prahy. „Kvůli nálezu ostatků jsme vyslali koronera,“ informovala mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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