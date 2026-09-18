Praha na svých pozemcích regulovala výdejní boxy. Jinde pravidla neplatí

Praha 8 ani víc udělat nemůže. Háček je totiž v tom, že neexistuje plošná regulace, ačkoli měla původně být součástí nového stavebního zákona.
„Z vyškrtnutí plošných pravidel pro regulaci umisťování výdejních boxů ze stavebního zákona máme smíšené pocity. Mohlo by to fungovat, kdyby o tom, kde budou umístěny, mohly rozhodovat přímo radnice,“ uvedla pro MF DNES mluvčí Institutu plánování a rozvoje (IPR) Anna Klímová.
Poslanci argumentovali tím, že má zákon snížit byrokracii a podpořit podnikání. „Nic by se regulací boxů nezjednodušilo. Naopak by se tím stavebním úředníkům přidělávala práce navíc,“ napsali poslanci v odůvodnění návrhu.
Město s provozovateli nejedná
Magistrát si už loni na konci června prosadil, že na svých pozemcích nastaví přísnější pravidla. Ta jasně uvádějí, že výdejní místa nesmějí zabírat veřejné prostory. Také musí mít design navržený tak, aby nepůsobil rušivě. Podle nových pravidel, která IPR nastavil, mohou být umístěny například ve výlohách supermarketů či na fasádách budov.
„Výdejní boxy vnímáme jako součást městské infrastruktury. Jejich přítomnost ve veřejném prostoru může být užitečná, ale jen za předpokladu, že budou dobře navržené a správně umístěné,“ sdělil ředitel IPR Ondřej Boháč.
Jenže o tom, jak budou výdejní místa vypadat, může město rozhodovat jen na svých pozemcích. Magistrát už loni navrhoval uzavření dohody s provozovateli. Podle ní by se měla dodržovat pravidla i na pozemcích, které městu nepatří. „Na pravidlech jsme se shodli s provozovateli. Chceme, aby platila kdekoli ve městě. Výměnou za to můžeme provozovatelům nabídnout městské pozemky,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Vít Hofman.
Více boxů v ulicích
Jednání se ale za poslední rok nikam neposunula a není tedy ani jasné, které konkrétní pozemky by magistrát chtěl nabídnout.
„V souvislosti s připravovaným memorandem nás zatím magistrát neoslovil, takže jsme neřešili ani žádné konkrétní lokality,“ přiblížila mluvčí Zásilkovny Anna-Marie Lichtenbergová. Se zavedením nových předpisů pro celou Prahu firma problém nemá.
„S městem spolupracujeme dlouhodobě. Na přípravě pravidel, která zpracoval IPR, jsme se přímo podíleli. Rádi se zapojíme do dalších debat,“ dodala Lichtenbergová.
Zapadnutí do krajiny
Provozovatelé tvrdí, že je pro ně důležité, aby výdejní boxy nenarušovaly místa, kde jsou umístěny. Zásilkovna například volí barvu výdejních boxů tak, aby zapadala do konkrétního prostředí.
„K městským fasádám například používáme světle béžovou a do přírodního prostředí zase naopak zelenou,“ popsal mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec.
Vizuální podobu řeší i Alza. „Na estetice nám záleží. Design Alzaboxů se snažíme přizpůsobit specifickým místním požadavkům. Například v historických částech měst často používáme šedou, která je méně nápadná,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
Pravidla, která magistrát před rokem nastavil, podle Čeřovské jen popisují standardy, kterými se řídí dlouhodobě. Firma navíc poskytuje přístup do svých boxů i ostatním dopravcům. Cílem je prý předejít vzniku takzvaných hnízd, tedy míst, kde jsou v těsné blízkosti vystavěny výdejní boxy více společností najednou.
Provozovatelé také umisťují boxy například do plotů nebo výklenků. „Vkládání boxů místo plotu považuji za téměř ideální. Jakmile odstraníte část plotu a nahradíte ji boxem, veřejnému prostoru to přinese určitou přidanou hodnotu. Je to to nejlepší, co můžete udělat,“ myslí si architekt Adam Gebrian.
Výdejní boxy nepotřebují stavební povolení. O tom, že bude na místě stát, rozhoduje majitel pozemku, který se dohodne s provozovatelem. Nejvíce jich je v Praze, provozovatelé se nyní stále více zaměřují na malé obce, kde tyto boxy nahrazují například služby České pošty.