Mýto do centra může být nejdříve za šest let, říká náměstek primátora

Minulý týden začala koalice dohodovací řízení, které má vyřešit spory. Co si od něj slibujete?

Rozhodně si od něj neslibuji pád koalice. Samozřejmě nic není ideální, ale problémy jsou od toho, aby se řešily. Já třeba dlouhodobě poukazuji na problémy v dopravě. Jsem v dozorčí radě dopravního podniku a už jsem z toho trochu unavený, protože ty věci se nehýbou tak, jak bych si představoval. Třeba zakázka pro Škodu Transportation, kterou jsme řešili minulý týden na zastupitelstvu, je jen důsledek toho všeho. Místo toho, aby pan ředitel dopravního podniku zakázku donesl na dozorčí radu a řádně ji projednal, tak ji představenstvo projednalo samo. Což je sice podle pravidel, nicméně dozorčí rada by o tak velké zakázce měla vědět. Bylo to velmi nestandardní a­ lajdácké.