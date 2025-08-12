Muž při hádce v tramvaji máchal nožíkem a šroubovákem. Policisté ho zaklekli

„Verbální konflikt trval několik okamžiků a v jeho průběhu vyzval jeden z aktérů protistranu, aby konflikt společně vyřešili venku na příští zastávce. Svoji hrozbu umocnil tím, že vzal do rukou šroubovák a ‚kobercák‘ a máchal s nimi ve vzduchu i před ostatními cestujícími,“ popsal situaci bez uvedení důvodu sporu policejní mluvčí Jan Rybanský.
Jeden z náhodných svědků mezitím zkontaktoval tísňovou linku 158, takže na ozbrojeného muže na další zastávce - na Albertově - již čekali policisté. Po několika výzvách nakonec neochotně z tramvaje vystoupil.
„Ani venku se však podezřelý nechoval slušně, opakovaně neuposlechl výzev policistů a snažil se narušovat služební zákrok, např. tím, že si strkal ruce do kapes,“ vysvětlil mluvčí.
Muže policisté dostali na zem a nasadili mu pouta. „Kde máte ten nůž?“ snažil se zjistit jeden z nich. „Jakej nůž? Já nemám,“ ohradil se zadržený. „A co je tohle?“ opáčil policista, když nůž našel a zabavil i další zbraň - šroubovák. Jednotka muže následně převezla na policejní služebnu.
„Muži bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ uvedl možné následky Rybanský.