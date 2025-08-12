Muž při hádce v tramvaji máchal nožíkem a šroubovákem. Policisté ho zaklekli

Autor:
  10:46
Slovní konflikt dvou cestujících v pražské tramvaji nepříjemně vyeskaloval až do bodu, kdy jeden z mužů vytáhl šroubovák a kobercový nůž a začal jimi druhého účastníka sporu ohrožovat. K incidentu došlo minulé pondělí 4. srpna v tramvaji číslo 7 po deváté hodině ranní. Policisté po značném úsilí muže přiměli vystoupit, nakonec ho na zastávce museli zakleknout.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Verbální konflikt trval několik okamžiků a v jeho průběhu vyzval jeden z aktérů protistranu, aby konflikt společně vyřešili venku na příští zastávce. Svoji hrozbu umocnil tím, že vzal do rukou šroubovák a kobercák a máchal s nimi ve vzduchu i před ostatními cestujícími,“ popsal situaci bez uvedení důvodu sporu policejní mluvčí Jan Rybanský.

Jeden z náhodných svědků mezitím zkontaktoval tísňovou linku 158, takže na ozbrojeného muže na další zastávce - na Albertově - již čekali policisté. Po několika výzvách nakonec neochotně z tramvaje vystoupil.

Ty seš teplej? V pražské tramvaji vypukla hádka kvůli LGBT vlajkám

„Ani venku se však podezřelý nechoval slušně, opakovaně neuposlechl výzev policistů a snažil se narušovat služební zákrok, např. tím, že si strkal ruce do kapes,“ vysvětlil mluvčí.

Muže policisté dostali na zem a nasadili mu pouta. „Kde máte ten nůž?“ snažil se zjistit jeden z nich. „Jakej nůž? Já nemám,“ ohradil se zadržený. „A co je tohle?“ opáčil policista, když nůž našel a zabavil i další zbraň - šroubovák. Jednotka muže následně převezla na policejní služebnu.

„Muži bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ uvedl možné následky Rybanský.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Vybržďovala a natáčela kamion. Cyklistka vysvětlila, proč se naštvala

Hned několika přestupků se podle policie dopustila cyklistka, která na konci července na silnici v Kolíně vybržďovala řidiče kamionu a situaci si natáčela na mobilní telefon. Žena vypověděla, že ji...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Nový most spojí dálniční okruh kolem Prahy. Porota vybere z těchto pěti finalistů

Severní část pražského okruhu je nejproblematičtějším místem české dálniční sítě. Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo, jak by mohla vypadat jeho nejdůležitější část,...

Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem

Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEMu. Spolu s manželkou si spletli bedlu s nejjedovatější houbou, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou...

Muž při hádce v tramvaji máchal nožíkem a šroubovákem. Policisté ho zaklekli

Slovní konflikt dvou cestujících v pražské tramvaji nepříjemně vyeskaloval až do bodu, kdy jeden z mužů vytáhl šroubovák a kobercový nůž a začal jimi druhého účastníka sporu ohrožovat. K incidentu...

12. srpna 2025  10:46

Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku...

11. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  18:41

Spory o MHD. Středočeši čekají na schválení tarifu od Prahy, ta sama řeší zdražení

Měla to být jen technikálie, přesto je z toho další rozkol. Radním hlavního města se v pondělí dostalo na stůl usnesení, kterým měli posvětit zdražení jízdného v MHD ve Středočeském kraji. Vedení...

11. srpna 2025  18:14

Risk se Staroměstskou. Město rozšířilo ostrůvek, ač dosud nezklidnilo centrum

Premium

Zastavuje zde pět tramvajových linek, z nich cestující často přestupují na metro. Denně tudy proudí tisíce místních i turistů. Přesto tramvajový ostrůvek na zastávce Staroměstská na konci Křížovnické...

11. srpna 2025

Veterináři zkontrolují zoopark ve Zvoli, kde policisté zastřelili uprchlého lva

Na zoopark ve Zvoli u Prahy si v nejbližších dnech posvítí Státní veterinární správa (SVS). Chystá tam kontrolu kvůli sobotnímu incidentu, při němž policisté zastřelili lva, který utekl z výběhu....

11. srpna 2025  16:09

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

11. srpna 2025

Autobus prudce zabrzdil a cestující prolétl sklem. Sedadla jsou bezpečná, tvrdí DPP

Živou diskuzi vyvolal na Facebooku příspěvek bývalého zpravodaje Českého rozhlasu Miroslava Konvaliny, který popsal své zranění v autobusu pražské MHD. Když řidič prudce zabrzdil ve stanici Roztyly,...

11. srpna 2025  12:15

Nedostatky máme, ale herní tvář také, říká Kadeřábek. Se startem je spokojený

Po deseti letech v bundeslize má za sebou čtyři zápasy v české nejvyšší fotbalové soutěži, v nichž odehrál plný počet minut. „Zatím je brzy něco hodnotit, jsme na začátku sezony. Ale ve fotbale se...

11. srpna 2025  10:02

Zabavené zlato za 43 milionů. Stát vydraží přes dva tisíce šperků

Finanční úřad v Praze na konci srpna vydraží přes dva tisíce zlatých šperků. Celkem půjde o 15 kilogramů zlata v hodnotě téměř 43 milionů korun. Šperky dovážela tuzemská firma z Turecka, krátila...

11. srpna 2025  9:55

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

11. srpna 2025  6:30

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

11. srpna 2025

Emoce na Letné: Nenecháme na sebe řvát. Být v jedenácti, máme body, řekl Janotka

Už během prvního poločasu si mezi lavičkami s protějškem Brianem Priskem vyměňovali drsná slova. „Nenecháme na sebe pořvávat. My jsme takoví,“ prohlásil trenér olomouckým fotbalistů Tomáš Janotka po...

10. srpna 2025  23:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.