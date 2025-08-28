Zloděj v Praze ukradl auto i s řidičovou přítelkyní, žena stihla vyskočit

Autor: ,
  12:15
Kuriózní krádež vyšetřují policisté z Prahy 8. Pětatřicetiletý zloděj tam večer usedl do cizího odemčeného vozu a rozjel se, přestože na místě spolujezdce seděla přítelkyně majitele auta.

O případu z 11. srpna dnes informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

„Muži vůbec nevadilo, že ve voze není sám, ale že na místě spolujezdce sedí žena, která tam čekala na přítele, až se vrátí z obchodu. Nastartoval, zařadil a snažil se z místa odjet,“ popsal Rybanský.

VIDEO: Krádež v přímém přenosu. Za statisíce chtěl zloděj koupit mobilheim

Žena na nečekanou situaci rychle zareagovala a stihla z vozu Škoda Karoq ještě v nízké rychlosti vyskočit. Zloděje zadrželi přivolaní policisté po několika minutách v Bělocerkevské ulici.

Zkoušku na alkohol měl negativní, ale druhý test u něj odhalil kokain a pervitin. Při kontrole se navíc ukázalo, že nikdy nevlastnil řidičský průkaz.

Den předtím ukradl auto s nářadím za 80 tisíc

Záhy se také ukázalo, že se zloděj kradl už den předtím, a to na Střížkově. Tam si přivlastnil auto, které majitel zapomněl zamknout a klíčky nechal v zapalování. Ve vozidle navíc bylo nářadí za více než 80 tisíc korun, které zloděj stihl před zadržením prodat.

„V současné době je pětatřicetiletý muž stíhán vazebně pro trestný čin krádež, za což v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ uvedl policejní mluvčí.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

Vysokorychlostní tratě změní poměry, význam Zahradního Města v Praze poroste

Vysokorychlostní tratě promění nejen dálkovou dopravu, ale také regionální vlakové linky v metropoli a okolí. Nejvíce se rozroste stanice Zahradní Město. Stane se z ní jeden z nejfrekventovanějších...

28. srpna 2025  10:01

Ustáli jsme to v hlavě. Na jaře bychom to asi nezvládli, řekl kapitán Haraslín

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku V chodbě u kabin se objal se soupeřovým trenérem a krajanem Adriánem Guľou, pak si kapitán sparťanských fotbalistů Lukáš Haraslín oddechl. „Přijeli jsme pro postup, ten máme. Jen jsme z toho nemuseli...

28. srpna 2025  9:05

Budějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli střelbě armády v nedalekém újezdu

Českobudějovické letiště ve středu odklonilo dva lety z rekreačních destinací. Letadlo z Burgasu v Bulharsku přistálo v Praze, letadlo z turecké Antalye ve Vídni. Důvodem je podle ředitele letiště...

27. srpna 2025  17:36,  aktualizováno  19:46

Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium

Dva možné scénáře má před sebou osud výtoňského mostu, který spojuje pražský Smíchov s hlavním nádražím. Zatímco Správa železnic preferuje vybudování zcela nového mostu, památkáři se přiklánějí k...

27. srpna 2025  16:40

Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel

Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí...

27. srpna 2025  14:30

Únik kyseliny mravenčí v kladenské firmě. Jeden člověk skončil v nemocnici

V areálu jedné z kladenských firem ve středu ráno unikla z barelu kyselina mravenčí. Prorazila ho tříska z palety. Většímu úniku zabránili zaměstnanci firmy, uvedli hasiči na síti X. Jeden člověk se...

27. srpna 2025  12:48

Bagr strhl vedení na trati, zastavil vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím

Kvůli strženému trakčnímu vedení byl ve středu v Praze přerušen provoz vlaků mezi hlavním a smíchovským nádražím. U Výtoně se opravuje trať a bagr strhl trakční vedení. Před místem události zastavil...

27. srpna 2025  10:08,  aktualizováno  10:41

Sparta a Spartans proti klubům z Rigy. Být v pohárech je pro nás důležité, říká Vydra

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Letištním terminálem v Rize procházely v jednu dobu dva zástupy fotbalistů, kteří se míjeli s turisty. Spartans a Sparta. Vyslanci z Malty a z Česka dorazili do Lotyšska, aby v závěrečném předkole...

27. srpna 2025  7:22

Stihnou se do Lítačky nahrát nové ceny a pásma? Kritici pochybují

Programátoři Operátora ICT musí do konce roku naprogramovat do aplikace Lítačka nové ceny, funkce i pásma. Zpoždění při aktualizacích a opravách totiž čelí kritice ze strany vedení Středočeského...

27. srpna 2025  6:50

Za únos lodi a zranění posádky na Vltavě obvinili podezřelého, hrozí mu deset let

Kriminalisté obvinili podezřelého muže v případu nedělního napadení na lodi ve Vraném nad Vltavou. Na kontě má podle policie několik přečinů včetně pokusu o těžké ublížení na zdraví. V případě...

26. srpna 2025  21:28

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  20:53

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.