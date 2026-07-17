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Praha musí znovu posoudit tendr na Novou Palmovku, rozhodl šéf ÚOHS

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  11:45
Nedostavěná budova s názvem Nová Palmovka se již roky tyčí nad neméně...

Nedostavěná budova s názvem Nová Palmovka se již roky tyčí nad neméně „půvabným“ dopravním uzlem, kde se kříží všechny druhy MHD. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Na Palmovce už mělo stát dostavěné moderní sídlo kosmického centra, místo toho...
Na Palmovce už mělo stát dostavěné moderní sídlo kosmického centra, místo toho...
Nedostavěná budova s názvem Nová Palmovka se již roky tyčí nad neméně...
Nedostavěná budova s názvem Nová Palmovka se již roky tyčí nad neméně...
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Praha bude muset znovu posoudit nabídky v tendru na přestavbu Centra Nová Palmovka na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna pravomocně zrušil vyloučení společnosti Porr ze zadávacího řízení.

Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí první instance z letošního června a zamítl rozklad Prahy.

Případem se zabýval na návrh společnosti Porr, kterou hlavní město z tendru vyloučilo. Důvodem vyloučení bylo údajné neprokázání kvalifikace členů odborného týmu. Podle posouzení ÚOHS byl ale tento závěr nepodložený.

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Předseda ÚOHS se zabýval hlavně detaily posuzování kvalifikace členů odborného týmu. Mimo jiné konstatoval, že zadavatel nesmí být na dodavatele přísnější, než stanovil v zadávacích podmínkách jen proto, že se mu zakázku nedaří opakovaně zadat.

„Do doby, než zadavateli skutečně vzniknou pochybnosti o splnění kvalifikace nebo vzniknou na základě námitek jiného účastníka zadávacího řízení, nelze požadovat vyšší standard dokladů, než které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci,“ uvedl Mlsna.

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Doplnil, že je věcí zadavatele, proč zvolil tak komplikovaný procesní postup, který ve výsledku pouze vyvolává další potenciální komplikace. Když už jej ale zvolil, musí nést jeho následky.

„Zadávací řízení přitom aktuálně ve vztahu k vyloučení dodavatele PORR vykazuje celý soubor nedostatků. Kromě nedostatečného posouzení jeho kvalifikace je to nejasnost v osobě, kterou je prokazována kvalifikace, požadavek na výměnu osoby jako jediná možnost objasnění nabídky, rozsah požadovaných dokladů a nepřiměřeně krátká lhůta pro jejich doložení,“ uvedl předseda ÚOHS.

Tendr na dostavbu nedokončené budovy nedaleko stanice metra Palmovka vypsal pražský magistrát v říjnu 2023, kvůli sérii námitek a řízení u ÚOHS se mu zatím dodavatele stavby vybrat nepodařilo.

Posledním krokem vedení města bylo koncem letošního února vyloučení nabídek firem Porr a Gemo, jediným účastníkem soutěže tak zůstala společnost Geosan Group. Tu zatím rada města nevybrala jako vítěze, tendr tak pokračuje.

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Do torza budovy u metra Palmovka, kterou začala před více než dekádou neúspěšně stavět Praha 8 jako svoji radnici doplněnou o obchodní centrum, se má podle dřívějších plánů přesunout EUSPA z nynějších nedostačujících prostor v Holešovicích. Původně se měla stěhovat letos, město ale stále práce ani nezahájilo. Minulá vláda začala kvůli zpoždění hledat alternativní prostory.

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