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Těchto osm mostů Praha v příštích letech opraví. Odborníci upozorňují na úskalí

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  12:31
Budoucí podoba Libeňského mostu a jeho okolí

Budoucí podoba Libeňského mostu a jeho okolí | foto: Ateliér BridgeStructures/Vizualizace DousekZáborský

Budoucí podoba Libeňského mostu a jeho okolí
Budoucí podoba Libeňského mostu a jeho okolí
Budoucí podoba Libeňského mostu a jeho okolí
Budoucí podoba Libeňského mostu a jeho okolí
38 fotografií
Po náročné opravě Barrandovského mostu čekají na rekonstrukci i další důležité spojnice mezi pravým a levým břehem Vltavy. Už příští rok má začít dlouho odkládaná dostavba mostu U Loděnice, který je součástí Libeňského mostu. Není to přitom jediný plán na další roky.

Harmonogram představila Technická správa komunikací (TSK). Do roku 2033 mají dělníci pracovat na osmi pražských mostech.

„Dá se předpokládat, že k opravám mají dobrý důvod. Kromě harmonogramu by ale měl být také jasný plán pro objízdné trasy a nemělo by zároveň dojít k omezení na okolních komunikacích,“ komentoval pro iDNES.cz dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský.

Právě tento systém podle expertů při organizování staveb dlouhodobě chybí, což může vést ke zhoršení dopravní situace. „Především by u takto důležitých akcí nemělo dojít k umělému natahování termínu a dělníci by měli pracovat na dvě směny,“ dodává Budský.

Zakázka za stovky milionů

Prvním krokem opravy Libeňského soumostí má být dokončení rozestavěného mostu U Loděnice. „Chceme vytvořit podmínky pro co nejrychlejší návrat tramvajového spojení mezi Libní a Holešovicemi a současně pokračovat v přípravě dobudování zbývajících částí soumostí,“ píše TSK k plánované stavbě.

Na obnovu dá 237 milionů korun. Do výběrového řízení se firmy mohou přihlásit do 19. listopadu.

Který vede přes Vltavu šikmo a jaký bude Dvorecký? Podívejte se na pražské mosty

„Od TSK je to velmi systematické. Každý most potřebuje specifický přístup v závislosti na jeho stavu. Mění se dopravní uzly, existují požadavky na zátěž, například o provozu tramvají,“ vysvětluje ředitel Kloknerova ústavu ČVUT Jiří Kolísko. Představený harmonogram ale podle odborníků nutně nemusí znamenat, že k realizaci skutečně dojde. „Při takových opravách je ve hře příliš mnoho hráčů. Jasným příkladem je Libeňský most,“ upozorňuje Kolísko.

Stavba byla na mrtvém bodě od minulého roku kvůli rozhodnutí antimonopolního úřadu. Ten rozhodl, že TSK nemůže pokračovat podle původní soutěže, protože od uzavření mostu projekt výrazně upravila. Silničáři rozhodli například o tom, že historický most přes Vltavu namísto rekonstrukce nahradí replikou na původních pilířích. Podle úřadu tak městská firma fakticky zadala novou zakázku, aniž by vypsala zadávací řízení.

Zastavení výstavby nového Libeňského mostu (5. února 2026)

„Projekt jsme po předchozím vývoji rozdělili do jasně definovaných a samostatně realizovatelných kroků. Máme rozestavěnou konstrukci mostu U Loděnice a můžeme její dokončení soutěžit a stavět bez toho, abychom čekali na dokončení projektové přípravy celého soumostí,“ uvádí generální ředitel TSK Filip Hájek.

Druhá fáze prací se má uskutečnit až v roce 2031. Hotovo má být o dva roky později. Předpokládaná cena zakázky je 3,6 miliardy korun. Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Vzniklo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy se neopravovalo.

Hlávkův most a filharmonie

Největší výzvou ale bude podle TSK oprava Hlávkova mostu. Ten je po Barrandovském mostě druhou nejvytíženější spojnicí přes Vltavu. Loni přes něj denně projelo 65 tisíc vozidel. Důvodem je, že navazuje na severojižní magistrálu.

Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze (foto z července 2026)

Významnou roli bude hrát i při chystané stavbě Vltavské filharmonie. „Je dopravně nejvytíženější a musíme ho zkoordinovat s Vltavskou filharmonií. Nebude to jednoduché. Pokud někdo někdy rozhodne, že filharmonie nevznikne, budeme se tomu muset přizpůsobit. V tuto chvíli projekt filharmonie běží, je zažádáno o stavební povolení a stejně tak se pracuje na projektu opravy Hlávkova mostu,“ říká Hájek.

Jeho rekonstrukce se má podle TSK odehrát mezi lety 2029–2030. Kvůli plánům na výstavbu filharmonie se má také prohloubit říční dno v okolí Hlávkova mostu.

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„Díky Vltavské filharmonii bude rozšířena vltavská plavební dráha až k Hlávkovu mostu. Prioritně tím naplňujeme koncepci myšlenky veřejné linky vodní dopravy,“ přibližuje náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček (STAN). To podle jeho slov zároveň umožní i lepší dopravu materiálu a odvoz výkopků či sutě, jak ze stavby filharmonie, tak z rekonstrukce Hlávkova mostu.

Některé práce na mostě dělníci udělali během letošního léta. Vybourali zkorodované železobetonové desky mezi historickou konstrukcí a tou novější z roku 1962. Nové zákrytové desky, které slouží jako ochrana před počasím a poškozením, silničáři zesílili novou železobetonovou konstrukcí.

17. dubna 2026

Harmonogram oprav pražských mostů

● Dostavba mostu U Loděnice, který je součástí Libeňského mostu: 2027–2028

Štefánikův most: 2028

Mánesův most: 2029

Hlávkův most: 2029–2030

Čechův most: 2030

Most Legií: 2031

2. etapa prací na Libeňském mostě: 2031–2033

Palackého most: 2032

Jde o první plán, ve kterém TSK systematicky představila a podrobně popsala své záměry s jednotlivými mosty. Velkých mostů přes Vltavu je v metropoli 18, přes řeku vede dále devět menších lávek. Nejstarší spojnicí je Karlův most, který byl otevřený v roce 1378. Nejnovějším je most Dvorecký otevřený 17. dubna 2026.

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