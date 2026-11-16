Přemostění tvoří dva samostatné mosty z roku 1982. Příprava stavby bude nově součástí doprovodných opatření k výstavbě metra D. Rozhodli o tom v pondělí pražští radní.
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Stav obou mostů byl podle důvodové zprávy schváleného materiálu vyhodnocen stupněm VII. To znamená nutnost komplexního řešení.
Zároveň jde o úsek s mimořádně vysokým dopravním zatížením. Podle údajů magistrátu z roku 2025 tam projíždí přibližně 125 tisíc vozidel za 24 hodin – z toho přibližně deset procent tvoří těžká doprava.
„Stavebně-technickými průzkumy byly zjištěny zejména poruchy související se zatékáním, degradací betonu, korozí výztuže a zvýšeným obsahem chloridů v některých konstrukčních částech. Vzhledem ke zhoršenému stavebně-technickému stavu a současně k nutnosti koordinace s výstavbou metra D je navrženo odstranění stávajících mostních konstrukcí a jejich náhrada novými třípolovými mosty,“ stojí v důvodové zprávě.
Náklady město předběžně vyčíslilo na 487,4 milionu korun včetně DPH. Částka zahrnuje mimo jiné projektovou přípravu, průzkumy, zpracování projektu pro zhotovitele i stavbu.
Město původně počítalo s rekonstrukcí mostů. „Zadání z října 2024 vycházelo z tehdy známého technického stavu a předpokládalo opravu v rozsahu sanace nosné konstrukce a spodní stavby, výměny mostních závěrů a souvisejícího vybavení,“ stojí v důvodové zprávě.