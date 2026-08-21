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Zatěžovací zkouška mostu znepřístupní část dálnice D1 u Prahy. Kudy to objedete?

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  12:12
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....

Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8. prosince 2025) | foto: ČTK

Objízdné trasy při uzavírce mostu Šmejkalka na D1
Objízdné trasy při uzavírce mostu Šmejkalka na D1
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....
13 fotografií
Zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka uzavře po obě víkendové noci v obou směrech úsek dálnice D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady. Silničáři upřesnili časy uzavírek a zároveň zveřejnili objízdné trasy. První fázi silničáři provedou z pátku na sobotu od 22:00 do 6:00, další noc pak bude uzavírka trvat o čtyři hodiny déle, a to od 20:00 do 8:00.

Při zkoušce na most najede osm plně naložených nákladních vozů, z nichž každý váží 32 tun. „Pro most to znamená, že musí v jeden okamžik unést statickou zátěž 256 tun na jedné polovině své konstrukce,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Objízdná trasa, vhodná pro osobní auta i kamiony do 12 tun, povede po silnici I/3 do Benešova a dále po silnici II/110 přes Soběhrdy a Kozmice zpět na dálnici D1 u exitu 34 (Ostředek).

Zanedlouho bude hotovo. Demolice mostu Šmejkalka na D1 jde do finále

Doprava nad 12 tun má objízdnou trasu delší. Z Mirošovic pojedou po silnici I/3 přes Olbramovice, Votice a Miličín, následně po dálnici D3 k Táboru a dále po silnici I/19 směrem na Pelhřimov a Humpolec. Na D1 se vrátí u exitu 90 Humpolec. Stejné trasy v obou případech slouží také pro opačný směr.

Objízdné trasy při uzavírce mostu Šmejkalka na D1
Objízdné trasy při uzavírce mostu Šmejkalka na D1

Objízdné trasy při uzavírce mostu Šmejkalka na D1

Noční termín zvolili silničáři kvůli omezení dopadů na hustý denní provoz a stabilnějším teplotám. „Potřebujeme, aby beton byl v klidu, bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data,“ dodal Rýdl.

A co má zkouška ověřit? Především to, zda se most pod zatížením chová v souladu s teoretickými modely. Přístroje budou měřit, o kolik milimetrů se most pod zatížením prohne. „Současně monitorujeme teplotu, abychom byli schopni odlišit průhyb daný zatížením od změn vyvolaných teplotou,“ uvedl vedoucí projektu za společnost Strabag stavby Jan Gramblička.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Pokud most při zatěžovací zkoušce obstojí, chce ŘSD v noci na 6. září převést provoz na dokončenou část Šmejkalky ve směru na Prahu a zahájit přestavbu poloviny mostu ve směru na Brno.

Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v zemi má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt. Práce za 965 milionů korun bez DPH začaly v červenci 2023, s uvedením do provozu se počítá příští rok.

5. března 2026
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