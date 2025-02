Aspoň z toho něco kápne. Podnikatel místo domu staví z pomsty výdejní boxy

„Další boxy instalovány. Ještě mě čeká jednání s dalšími dvěma zájemci. Uznávám, trochu pomsta místní části. Pozemek jsem chtěl zastavět víceúčelovou budovou, ale ač v souladu s územním plánem, nebyl jsem to schopen řadu let prosadit. Tak teď z pozemku alespoň něco kápne,“ napsal na sociální síť X investor Libor Podhola, majitel pozemku.

„Zásilky si budu nechávat posílat do jiného boxu. Tohle je typický příklad bezohledného developementu,“ bouřil se jeden občan ve facebookové skupině s názvem Modřany, Praha 12 Necenzurovaná. Jiná paní byla zase z boxu nadšená. „Super! Další místo kam si můžu nechat poslat balíky,“ napsala pod stejný příspěvek.

Redakce iDNES.cz oslovila s prosbou o vyjádření i investora Libora Podholu. „Ať se bouří, na boxy není žádné omezení. Předtím, než jsem dohodl první výstavbu, jsem zašel na stavební úřad, vše mám podle zákona,“ řekl. „Nevím, co lidem na boxech vadí, já je úplně zbožňuju. Je to vyloženě praktické. Samozřejmě chápu, že by to nemělo být v parku, ale pokud je to někde u parkoviště nebo v místě, kde lidi chodí, nevidím v tom problém. Šetří to i životní prostředí,“ dodal.

Na otázku, zda vede s městkou částí nějaký spor, odpověděl: „Žádný spor s městskou částí nemám. Už asi před patnácti lety jsem se snažil prosadit na pozemku výstavbu čtyřpodlažního domu. V Praze je ale těžké něco prosadit, tak jsem to po šesti letech vzdal, to je celé,“ řekl.

„PPL mě oslovilo s tím, že mají zájem instalovat výdejní boxy na místa, která jsou dobře viditelná. Rozhodl jsem se to využít. Pak jsem jednal i se Zásilkovnou. Mám rozjednané ještě Allegro a Alzu, ti chtění i připojení k elektřině, což je trochu komplikovanější, ale byl bych to schopen udělat,“ uzavřel.

Redakce iDNES.cz oslovila také radnici městské části Praha 12. „Tvrzení pana Podholy jsou ryze účelová a zcela nepravdivá, slouží pouze k přesměrování hněvu občanů za nevzhledné boxy na městskou část,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Prahy 12 Petra Svobodová.

„Městská část jako účastník řízení dala k projektu pana Podholy v roce 2009 souhlas. O stavbě ale rozhoduje stavební úřad, který může povolit pouze projekt, který je v souladu s územním plánem a ostatními právními předpisy. Proč nebyl projekt realizován, je dotaz na pana Podholu,“ uvedla Svobodová k tématu zkrachovalé výstavby čtyřpodlažního domu.

Výdejní boxy, které Podhola na svůj pozemek umístil, podle ní nepodléhají opatření stavebního úřadu, tudíž má městská část jen velmi omezené možnosti, jak jejich umisťování na soukromých pozemcích regulovat.