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V Modřanech kvůli netěsnosti potrubí neteče teplá voda. Oprava trvá hodiny

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  11:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

V pondělí nad ránem došlo k poruše na horkovodu v pražských Modřanech. Dotčených domácností je podle společnosti Pražská teplárenská 10 600. Teplá voda nepoteče až do večerních hodin.

Odstávka tepla i teplé vody začala kolem 3. hodiny ranní. „Došlo k netěsnosti potrubí DN 350 v ulici Hasova, která dočasně ovlivňuje dodávky tepla a teplé vody v části Prahy 12,“ potvrdil pro iDNES.cz manažer Pražské teplárenské Pavel Maďar.

Podle jeho předpokladů se podaří závadu odstranit pravděpodobně až kolem 20. hodiny. Odstávka se podle webu týká 851 různých adres v celkem 46 ulicích.

Omezením je však dotčeno až 10 600 domácností. „Naši technici pracují na odstranění poruchy v co nejkratším možném čase,“ dodal Maďar.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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