Odstávka tepla i teplé vody začala kolem 3. hodiny ranní. „Došlo k netěsnosti potrubí DN 350 v ulici Hasova, která dočasně ovlivňuje dodávky tepla a teplé vody v části Prahy 12,“ potvrdil pro iDNES.cz manažer Pražské teplárenské Pavel Maďar.
Podle jeho předpokladů se podaří závadu odstranit pravděpodobně až kolem 20. hodiny. Odstávka se podle webu týká 851 různých adres v celkem 46 ulicích.
Omezením je však dotčeno až 10 600 domácností. „Naši technici pracují na odstranění poruchy v co nejkratším možném čase,“ dodal Maďar.