Rozlitá kyselina na autobusové zastávce v Modřanech. Hasiči ji neutralizovali

Autor:
  21:13
Na pražské autobusové zastávce Pobřežní cesta v ulici Modřanská neznámý pachatel rozlil ve středu večer kyselinu. Na místě zasahovali hasiči, kteří ji neutralizovali.

O incidentu informovali hasiči na své síti X. Na místo vyjela posádka z Krče, hasiči dopravního podniku i speciální protichemická jednotka z Petřin.

„Kyselina se nacházela v kanystru, který ležel na zastávce, přijíždějící autobus do ní vrazil a látka se tak rozlila na vozovku i na část vozu,“ upřesnil redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Kanystr, ve kterém se nebezpečná látka nacházela. (11. února 2026)
Hasiči zasahující v ulici Modřanská kvůli rozlité kyselině. (11. února 2026)
Zastávka, kde byl kanystr s chemickou látkou nalezen. (11. března 2026)
Rozlitá kyselina musela být neutralizována. (11. března 2026)
7 fotografií

Po prozkoumání hasičské složky zjistily, že se jednalo konkrétně o kyselinu chlorovodíkovou. Tu bylo potřeba sorbovat a následně neutralizovat, zároveň hasiči provedli oplach vozovky i autobusu.

Dočasně byla vozovka částečně uzavřená a na místě se jezdilo jedním pruhem. „Krátce před půl devátou hodinou večer začaly místo hasičské jednotky opouštět,“ dodal Řezáč.

Kdo a proč látku na zastávce zanechal zatím není jasné a případ si přebrala policie.

11. března 2026  18:16,  aktualizováno  21:13

Kanystr, ve kterém se nebezpečná látka nacházela. (11. února 2026)

