Praha navyšuje místa v domovech pro seniory, stále to ale nestačí. Čeká se i roky

Štěpánka Pavlína Borská
  12:30
Praha bojuje s nedostatečnou kapacitou domovů pro seniory, a tak v nejbližší době v hlavní městě přibude dalších 542 míst. Přesto jsou zatím standardní čekací dobou na volné lůžko jeden až dva roky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Královéhradecký kraj

Do centra sociálních služeb v Nebušicích se díky přestavbě může nastěhovat dalších třináct seniorů. V novém pavilonu je sedm malých bytů s kuchyňkou, bezbariérovým balkonem, koupelnou i polohovatelnými postelemi a stolem se židlemi.

„Velkým benefitem je výtah. Pečovatelky mají svou pečovatelnu se šatnou. Máme tu prostor vodoléčby s velkou bezbariérovou koupelnou, tělocvičnu a prádelnu,“ přiblížila ředitelka centra Barbora Fišarová. Rekonstrukce stála 59 milionů korun bez DPH.

Praha se snaží vyhovět potřebám stárnoucí populace a zvyšovat kapacity v domovech pro seniory i v domech s pečovatelskou službou. Zatím to však zdaleka nestačí. Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí bylo v Praze loni zamítnuto 7 272 žádostí. V domovech se zvláštním režimem, kde se starají o nemocné lidi starší 65 let, nepřijali 3 178 žadatelů.

Podle náměstkyně pro oblast sociálních věcí Alexandry Udženiji (ODS) eviduje například domov pro seniory v Krči 300 žádostí, ale kapacita 100 lůžek je dlouhodobě plně obsazená. „Situace je špatná, čekací doba rok až dva je standardem, což je velký problém,“ řekla dříve pro iDNES.cz výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Alice Švehlová.

Česká rarita. V domově pro seniory vznikla dětská skupina, zájem je veliký

Problémy se v budoucnu ještě prohloubí. Podle Prognózy obyvatel a veřejné vybavenosti v Praze 2024–2050, kterou vypracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), by se počet starších seniorů ve věku 80 a více měl do roku 2050 zvýšit o 79 procent, tedy z asi 62 tisíc na 111 tisíc.

V roce 2024 připadalo na jedno lůžko 15 lidí starších 80 let. V roce 2030 to bude 21 a v roce 2050 už 26. Prognóza upozorňuje, že za 25 let bude pro tuto věkovou kategorii chybět 3 160 lůžek.

„Nové kapacity stačit nebudou, poptávka je ohromná. Demografická křivka je neúprosná a lidí, kteří budou v budoucnu potřebovat pomoc, bude přibývat. V hlavním městě se v minulých letech moc neudělalo. Přišla jsem k prázdným šuplíkům,“ vyjádřila se Udženija.

Letos přibylo 73 míst

Tento rok se městským částem povedlo i díky dotacím z magistrátu přidat 73 míst v zařízeních pro starší lidi. Praha 14 opravila Domov pro seniory Bojčenkova, který od března ubytovává o 21 zájemců více. V Petrovicích bydlí od dubna 39 seniorů v opravené budově, kde bývaly jesle. Praha 18 v září otevřela přístavbu domova pro seniory v Malkovského ulici.

Místa v domovech pro seniory

  • V Praze je 4 854 míst v domovech pro seniory a domech s pečovatelskou službou
  • Letos přibylo 73 lůžek, 19 garsonek a jeden byt 2+kk
  • V budoucnu se mají kapacity navýšit o 542 míst
  • Lůžka ale budou i tak chybět v Praze 4, 5, 12, 13,14, 15 a 17

Vzniklo tím 18 bezbariérových garsoniér a jeden byt 2+kk. Z plánovaných projektů je nejblíž otevření nový pavilon domova Palata na Smíchově. Od března už tam probíhá výstavba. Zařízení je určeno pro slabozraké lidi, kteří mají zároveň demenci. Nemusí se jednat výhradně o seniory.

„Bude tam úplně nový pavilon, ve kterém nebudou jenom nová lůžka, ale ordinace psychologů a psychiatrů. Mělo by to být hotové koncem příštího roku,“ popsala Udženija. Palata bude poskytovat poradenství pro celé rodiny, které pečují o své nemocné členy doma. Navíc přibude 74 lůžek.

Rozšiřování o nové pavilony Celkem 167 míst by měla v budoucnu poskytnout zařízení v Krči, Bohnicích a Běchovicích. V Krči se k domovu pro seniory Sulická přistaví nový pavilon, ve kterém bude prostor i na rehabilitace. Podle Udženiji se nyní dokončuje projektová dokumentace. V Bohnicích aktuálně končí výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce křídla domova pro seniory Slunečnice.

Domov seniorů jako luxus. Chybí personál, Česko hledá nové možnosti péče o staré

V Běchovicích přistaví k centru sociálních služeb pavilon, kde bude dům s pečovatelskou službou. V Praze 2 má vzniknout Nový domov pro seniory s demencí a Alzheimerovou chorobou, který nabídne 130 míst. S dalším domovem se počítá v Dolních Počernicích, který má nabídnout místo asi pro 120 lidí. Nyní se čeká na zpracování projektové dokumentace.

„Kapacity nezbytně potřebuje Praha 12, která je velkou a rozvíjející se městskou částí. Nemá ale žádný domov pro seniory,“ dodala Udženija. Dvanáctá městská část od magistrátu už dostala dotaci na projektovou dokumentaci.

V domově v Zárubově ulici má být 48 pokojů. Nejvyšší počet obyvatel 80+ žije podle IPR v Praze 4, jejich největší přírůstek má Praha 13. Oběma městským částem chybí místa. Předpokládá se, že seniorů bude přibývat také v Praze 5. Priority by měly dostat také Praha 14 a 15.

