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Suchdolský most za 3,5 miliardy se obejde bez pilířů, cyklistům nepostaví výtah

Pavel Svačina
  7:30
Centrální komise ministerstva dopravy schválila definitivní podobu Suchdolského mostu na severní části Pražského okruhu. Vybraný návrh bez pilířů v údolí Vltavy má podle resortu nejmenší dopad na okolní krajinu, jeho výstavba si však vyžádá zhruba 3,5 miliardy korun.

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu. Přemostění dlouhé 606 metrů spojí oba břehy Vltavy mezi Sedlcem a Zámky. | foto: ŘSD

Je rozhodnuto. Centrální komise ministerstva dopravy vybrala definitivní podobu nového mostu přes Vltavu mezi Březiněvsí a Suchdolem, po kterém budou denně jezdit tisíce Pražanů i Středočechů.

Podle ministra dopravy Ivana Bednárika byl vybrán záměr, který představuje co nejmenší zásah do okolního prostředí. Zároveň má ale i své nevýhody, například jej nepůjde propojit s cyklostezkou u Vltavy.

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„Centrální komise ministerstva dopravy po velmi detailní diskusi a zvážení všech pro a proti vybrala architektonicky hodnotný návrh, který přináší do našich podmínek novou kvalitu. Je to důležité rozhodnutí i pro městské části a obce na trase okruhu, neboť zvolená varianta představuje vedle nesporné architektonické hodnoty i nejmenší zásah do okolí, což byl důležitý argument v rozhodování komise,“ potvrzuje ministr Bednárik.

Náklady 3,5 miliardy

Vybrána nicméně byla dražší varianta, odhadované náklady na stavbu dosahují 3,5 miliardy korun, byť finální částka bude závislá na výsledku veřejné soutěže na dodavatele stavby.

„Je nutné si uvědomit, že stavíme infrastrukturu, která nám všem bude sloužit minimálně dalších sto let. Po mém posouzení nákladů životního cyklu díla jsem se s doporučením Centrální komise ztotožnil,“ dodává ministr.

„Stavíme most, který nám všem bude sloužit minimálně dalších sto let.“

Ivan Bednárik, ministr dopravy

Na základě výsledků architektonické soutěže, kterou zadalo v roce 2023 Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), bylo odbornou porotou loni vybráno pět návrhů. Ty následně ŘSD nechalo podrobně posoudit.

Analýza zahrnovala hodnocení technického řešení a konstrukční koncepce, dopadů do přípravy stavby včetně vazby na stanovisko EIA, ekonomické přiměřenosti v rámci životního cyklu stavby a náročnosti výstavby a provozu.

O finální rozhodnutí se utkaly dva návrhy, vítězem se stal záměr, který připravily architektonické ateliéry Stráský, Hustý a partneři a Studio Acht. Jeho výhodou, na rozdíl od ostatních návrhů, je, že nemá pilíře v údolí řeky a bude tedy vizuálně nejméně rušivý. Právě to stavbu prodraží nejvíce.

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Analýza ČVUT ale ukázala, že ačkoli tato varianta má vyšší náklady na samotnou výstavbu, rozdíly v celkových nákladech během životního cyklu mostu se postupně výrazně snižují a obě varianty tak podle ministerstva nakonec vyšly ekonomicky takřka srovnatelně.

Vybraná podoba bez pilířů ale představuje i zásadní nedostatek pro cyklisty. Plánovaná délka Suchdolského mostu, který bude umístěn mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem řeky v Zámcích, je 606 metrů. Bude mít šest pruhů plus odstavný a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely.

Cyklopruhy ano, výtah ne

Na mostě budou v každém směru čtyři jízdní pruhy pro auta a z každé strany bude ještě „přilepená“ a oplocením oddělená lávka pro pěší a pro cyklisty. Původně se proto zvažovalo ideální řešení, že by cyklisté mohli most využívat jako spojnici dolů do údolí, kterým vede páteřní Vltavská cyklostezka (EV7).

Ta je přitom pro kolaře důležitou trasou spojující centrum Prahy a střední Čechy. V této lokalitě propojuje pražskou Troju a Klecánky a vede dál na Mělník. Cyklisté se měli z horní části od Zdib nebo Roztok dostat dolů z mostu cyklovýtahem. Protože ale most nebude mít pilíře, není jeho instalace konstrukčně možná.

„Je to promarněná příležitost, jistě by to využívaly tisíce cyklistů z Prahy i středních Čech a byla by to turistická atrakce,“ okomentoval na Facebooku vítěznou podobu mostu cyklista Filip Kučera. „Tak alespoň, že most vůbec s cyklisty počítá,“ přidal se další diskutující.

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Kdy přesně se se stavbou nového mostu začne, není zatím jasné, vybraná varianta bude nyní prostřednictvím ŘSD dále rozpracovaná do větších podrobností, které odpovídají požadavkům na povolení záměru stavby.

Na prvních dvou úsecích Pražského okruhu ve směru na Suchdol a Březiněves již podle ministerstva dopravy probíhá majetkoprávní příprava a majitelé potřebných pozemků prý na nabídku výkupů reagují velmi dobře. Stavba Pražského okruhu je rozdělena na 11 úseků, zprovozněných je zatím sedm. Nejblíže je zahájení prací na úseku mezi Satalicemi a Běchovicemi.

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