Cestujících tradičně ubylo, pražská MHD pojede v prodloužených intervalech

V případě metra se intervaly ve špičkách prodlouží o 20 až 30 vteřin na linkách A a B a o 10 až 15 vteřin na nejvytíženější lince C. „O víkendech bude jednotný interval sedm až osm minut s výjimkou nedělního podvečera na lince C, kdy bude jezdit po šesti minutách,“ řekl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která MHD v metropoli plánuje.

Tramvaje pojedou méně často ve špičkách všedních dnů, kdy bude jednotný interval 10 minut namísto běžných osmi a u páteřních linek 9, 17 a 22 se špičkové intervaly prodlouží ze čtyř na pět minut.

U autobusů se omezení bude týkat ve špičkách 56 linek s krátkými intervaly. Nejtypičtější šestiminutový ranní interval u páteřních linek se prodlouží na 7,5 minuty a odpolední interval 7,5 minuty na deset minut.

„U linek 58, 59, 107, 123, 135, 136, 143 a 213 budou také mírně prodlouženy intervaly dopoledne v pracovních dnech. O víkendech se prodlužují intervaly pouze u linky 125. Intervaly na linkách s delšími intervaly se nemění,“ sdělil mluvčí.

Méně často budou jezdit i dvě trolejbusové linky, u té na letiště budou odjezdy sladěny s příjezdy metra.

Poptávka ze strany cestujících je podle Drápala začátkem roku nižší zhruba o 15 procent, zatímco běžné jízdní řády jsou dimenzovány na podzimní provoz, kdy jezdí cestujících nejvíce.

Podle organizace Ropid je to dáno mimo jiné obecně nižší ekonomickou aktivitou v prvních měsících roku - v metropoli je málo turistů a nejezdí do ní tolik lidí například na výlety a zároveň mají vysokoškoláci zkouškové období a řada z nich ve městě není nebo po něm tolik necestuje. V únoru mají na počet cestujících vliv také jarní prázdniny.

Cestující nebudou moci od pondělí do konce roku využívat stanice metra B Českomoravská a metra C Pankrác, které čeká rekonstrukce. O víkendu od 11. do 13. ledna bude přerušen provoz na lince C v úseku mezi Chodovem a Pražského povstání.

Vlaky již od konce září projíždějí stanicí metra B Radlická, kde dopravní podnik do června letošního roku staví výtah. Kvůli havarijnímu stavu trati nejezdí od poloviny září lanovka na Petřín, podnik plánuje letos v březnu zahájit její rekonstrukci.