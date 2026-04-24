Orientační závod pro „šotouše“. Pražská lítačka prověří, kdo zná MHD v metropoli nejlépe

Účastníky čeká dopravní strategie v přímém provozu města. Každý si během závodu plánuje vlastní postup a snaží se z dostupných linek, zastávek a bonusových míst vytěžit co nejvyšší bodový zisk. Nejde tedy o klasický orientační běh, ale spíše o souboj map, spojů, strategií, času a schopnosti rychle měnit plán podle aktuální situace.
Letošní ročník má podle pořadatelů zázemí v Praze 6. Prezence je plánována od 15:15 ve smyčce Královka, odkud má závod odstartovat netradičně z přistavené tramvaje. Cílovým místem je smyčka Divoká Šárka. Klání, které vzniklo ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Prahou 6, potrvá přibližně tři hodiny.
Bodování zvýhodňuje pestrý výběr dopravních prostředků i promyšlenou kombinaci tras. Pravidla dřívějších ročníků počítala i například s různým ohodnocením metra, autobusů, tramvají, vlaků, trolejbusů nebo přívozů. Rozhodující je záznam absolvované cesty a schopnost poskládat ji co nejvýhodněji.
Na vítěze čeká cena, ale Pražská lítačka si zachovává i hravější rozměr: kromě absolutního pořadí mohou vznikat také vlastní kategorie, které si soutěžící sami vymyslí.
Akci pořádá Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF), tedy spolek navazující na foglarovskou tradici klubů, her a městských dobrodružství. Podrobnosti a aktuální pravidla jsou zveřejněny na webu závodu.
6. dubna 2019