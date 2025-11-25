„Základní víkendový interval tramvajových linek se v době mezi cca 10:00 a 20:00 zkrátí z 15 na 12 minut. U páteřních linek 9, 17 a 22, včetně linky 23, dojde ke zkrácení intervalů ze sedmi a půl na šest minut. Jízdní řády platné v sobotu budou shodné s nedělními,“ uvedl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která má na starosti organizaci pražské MHD.
Ke změnám dojde i v případě autobusů. O víkendech budou na lince 207, která jezdí i v historickém centru, nasazeny kloubové autobusy místo standardních.
|
Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení
Autobusy 112 mířící z Nádraží Holešovice do zoo budou jezdit v době zhruba mezi 17:00 a 21:00 častěji a rovněž pouze v kloubové variantě.
Posílena bude také expresní linka AE (Airport Express) pendlující mezi Letištěm Václava Havla a hlavním nádražím.
„Interval bude až do začátku ledna 2026 zkrácen z 30 na 20 minut a podobně jako v letní sezoně bude linka v noci jezdit v intervalu 60 minut,“ sdělil Drápal.