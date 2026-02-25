Dvorecký most změní dopravu MHD v Praze. Jak povedou tramvaje a autobusy

Po otevření Dvoreckého mostu, který propojí Prahu 4 s pátou městskou částí, se změní trasy osmi tramvajových linek. Jinak pojedou 2, 4, 6, 7, 15, 21 a 24. Dočasně skončí tramvaj číslo 14 a přibude 34. Protože most vede od Lihovaru na Podolské nábřeží, zkrátí se jízda autobusy a přibude další linka.
|Linka
|Trasa
|2
|SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
|4
|RADLICKÁ – Anděl – Zborovská – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – ČECHOVO NÁMĚSTÍ
|6
|KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Nádraží Vršovice – Nuselské schody – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště (S) – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 34
|7
|KOTLÁŘKA – Anděl – Výtoň – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – Nádraží Vršovice – Kubánské náměstí – Strašnická – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Palmovka – Aréna Libeň jih – Nádraží Libeň – Hloubětín (B) – Sídliště Hloubětín – LEHOVEC
|14
|zrušena do otevření trati na Václavském náměstí (případně do ukončení rekonstrukce Seifertovy a Ječné ulice)
|15
|SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Smíchovské nádraží – Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Malostranská – Dlouhá třída – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží - Olšanské náměstí – Flora – OLŠANSKÉ HŘBITOVY
|20
|DĚDINA – Divoká Šárka – Bořislavka – Hradčanská – Malostranské náměstí – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Dvorce – Nádraží Braník – Modřanská škola – Poliklinika Modřany – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO
|21
|SLIVENEC – Sídliště Barrandov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň –Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Jana Masaryka – Vršovické náměstí – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
|24
|VOZOVNA KOBYLISY – Bulovka – Palmovka – Florenc – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – Náměstí Bratří Synků – Michelská – SPOŘILOV
|34
|BÍLÁ LABUŤ – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Vltavská – Dělnická – Ortenovo náměstí – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 6
Díky tomu, že linka 20 přejede řeku, nově povede z Anděla do Braníku a nakonec do Modřan. Nebude tím pádem zajíždět na Barrandov. Tam ji nahradí 15, která nyní končí na Kotlářce. Z Kotlářky na Anděl bude místo ní jezdit tramvaj číslo 7.
Změní se také trasa 4. Bude začínat na Radlické a končit na Čechově náměstí. Tramvaj 2, která měla dosud jenom jeden vagon, bude v pracovní dny jezdit jako souprava a její trasa se prodlouží do Nuslí. Její nová konečná stanice bude náměstí Bratří Synků. Dál pojede také 24. Místo na náměstí Bratří Synků skončí na Spořilově.
Skoro celá se změní linka 21. Povede ze Slivence na Kubánské náměstí přes Barrandov, Karlovo náměstí, Krymskou a Čechovo náměstí. Z aktuální trasy zůstanou zachované čtyři zastávky.
Dočasně skončí tramvaj 14, jež v současnosti spojuje Nádraží Holešovice a Spořilov. Na koleje se vrátí po otevření tratě přes Václavské náměstí, k čemuž by mělo dojít v roce 2027.
Naopak vznikne linka 34 od Bílé labutě na Nádraží Holešovice, odtud bude pokračovat jako tramvaj číslo 6.
„Opravy v Nádražní ulici už nikdy od tramvajových spojů neodříznou Barrandov, mimořádnost na Palackého mostě půjde objet po Dvoreckém mostě o kousek jižněji,“ uvádí dokument Ropidu. Stejně tak se bude nabízet nová objízdná trasa, pokud spadne trolej na Výtoni nebo ve Vyšehradském tunelu.
Dvorecký most je zároveň základem nových tramvajových tratí na jihu metropole. Součástí takzvané jižní tramvajová tangenty je například plánovaná trať z Budějovické na Dvorce.
Nové autobusy a změny linek
„Velice se zrychlí spojení mezi Prahou 4 a Prahou 5. Očekáváme velký nárůst cestujících na lince 118. Bude posílené spojení mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím. Bude posíleno i další autobusovou linku 124,“ řekl náměstek ředitele Ropid Martin Šubrt.
Protože most vede od Lihovaru na Podolské nábřeží, autobus 118 bude na Dvorce jezdit tři minuty místo stávajících šesti. 124 pojede ze Želivského na Smíchovské nádraží přes Vršovice a Budějovickou na Smíchovské nádraží.
Linka 193 skončí a nahradí ji 114. Cestující budou moct jezdit ze Zeleného pruhu do Kunratic a na Šeberák. Navíc se prodlouží trasa autobusu 106. Tento spoj zamíří z Kačerova na Pražské povstání.
Protože linky 196 a 197 si zkrátí cestu přes most, zajistí rychlejší spojení Braníku a Krče se Smíchovem. Autobus 190 z Beránku na Smíchovské nádraží měl kvůli novým tramvajovým tratím skončit. Obyvatelé Modřan se proti záměru vymezili v petici. 190 nakonec bude zatím jezdit do začátku letních prázdnin. Dopravní podnik ještě nerozhodl o tom, jestli linka zůstane v provozu.
Dvorecký most měří 361,4 metru a má pět pilířů. Nebudou po něm smět jezdit auta.
„Už před mnoha lety vznikly dopravní modely, které ukázaly, že by automobilová spojnice na tomto místě měla velice neblahý vliv na plynulost provozu na nábřežích i celé pankrácké pláni. Skoro 10 000 aut denně by nejelo po Jižní spojce a Barrandovském mostě, ale přidalo by se k vozidlům v ulicích Na Pankráci, Budějovické, Antala Staška, Olbrachtově, Jeremenkově, Modřanské, Strakonické a Nádražní,“ stojí v dokumentu Ropidu. Zároveň by podle něj na předmostích nebylo místo na velké křižovatky a řadicí pruhy.
„Drobnější opatření se nasčítala“
Otevření Dvoreckého mostu je plánováno na letošní duben. Deník Metro informoval, že by slavnostní otevření mostu mělo proběhnout v pátek 17. dubna a pravidelné tramvajové linky by se na mostě mohly objevit od následujícího dne. Investor stavby, kterým je hlavní město Praha, to zatím nepotvrdil.
Dvorecký most měl být hotový na konci roku 2024. Stavba ale nabrala zpoždění. Trvá od září 2022, tedy už třetí rok místo plánovaných dvou roků a necelých tří měsíců. Stavba stojí 1,45 miliardy korun.
Na zlíchovském předpolí bude světelná zahrada. Lampy a svítidla z celé světa bude instalovat Krištof Kintera.
„Prvotní a největší zpoždění způsobily komplikace se zakládáním pilířů ve Vltavě v nestabilním korytě. Dílčí prodleva je způsobena také koordinací výluk spojených s proměnou smíchovského nádraží. A taková drobnější opatření se nasčítala,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.
Smíchovské nádraží a jeho okolí se rekonstruují od roku 2023. Za tři roky by se cestující měli projít novým podchodem a po zrenovované lávce. Rekonstrukcí projdou nástupiště a jedno přibude.
Kromě spojení po Dvoreckém mostě v hlavním městě vznikne v průběhu příštích tří let dalších pět tramvajových tratí. Každý den by se po nich mělo svézt 150 tisíc cestujících. „Dlouhodobým záměrem města je, aby vznikl tramvajový okruh. Linky, které budou v budoucnu přibývat, propojí sousedící městské části tak, abychom všude nemuseli jezdit přes centrum,“ vyjádřil se náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).