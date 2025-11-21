Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

  15:53
Na digitálních displejích autobusů Pražské integrované dopravy (PID) se znovu objevily ikonky zvonečků u názvů následujících zastávek. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) tím chce cestujícím opět připomenout, že všechny autobusové zastávky v metropoli i okolí fungují „na znamení“. Návratem symbolů PID reaguje na pokračující stížnosti i nedorozumění mezi lidmi a řidiči.
Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku. (21. listopadu 2025) | foto: Dominika Hovadová, iDNES.cz

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
MHD, tlačítko STOP sloužící pro zastávku na znamení. (10. února 2025)
Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
Piktogramy zvonečků se do vozů pražské MHD vracejí téměř 10 měsíců poté, co z nich zmizely spolu s vypnutím hlasového upozornění před každou zastávkou.

To byl první pokus dopravců, jak cestující důrazně seznámit s plošným zavedením zastávek na znamení, které platí od loňského června. Neustálé hlášení ale lidem vadilo, vedení PID proto od něj upustilo a s ním zmizely i grafické symboly na obrazovkách.

Hlášení v autobusech vypnuli. Cestující zapomínají používat tlačítka na znamení

Podle mluvčího PID Filipa Drápala se však stále ukazuje, že část cestujících nové pravidlo opakovaně přehlíží. „Ani samolepky u dveří, které mají na nutnost zmáčknout tlačítko upozornit, situaci úplně nevyřešily. Řidiči se proto dál potýkají s případy, kdy lidé znamení nedají nebo jej stisknou příliš pozdě či předčasně, což komplikuje zastavování i plynulost jízdy,“ uvedl Drápal.

PID se proto po dohodě s Dopravním podnikem hl. m. Prahy rozhodl piktogramy vrátit alespoň dočasně. Nové zobrazení se postupně objevuje od poloviny listopadu a má sloužit jako dočasné řešení, než vznikne trvalá podoba grafiky palubních displejů. Podle Drápala by informace o nutnosti dát znamení měla být zanesena v jejich připravované modernizaci přehledněji a méně rušivě.

Je návrat zvonečků na displeje dostatečná připomínka, že všechny zastávky jsou na znamení?

Zastávky na znamení mají podle dlouhodobých plánů ROPIDu zvýšit plynulost jízdy a snížit spotřebu paliva či hlučnost v ulicích. Zavedení jednotného systému umožnila i obměna vozů, které jsou už lépe vybavené tlačítky pro poptávkové otevírání dveří.

Přesto si část veřejnosti stěžuje, že dostupnost tlačítek není dokonalá. „Mělo by být na každé svislé tyči. V nacpaném autobusu bývá problém se k nějakému dostat nebo vůbec zjistit, kde nějaké je,“ řekl redakci iDNES.cz Jonáš, který si na změnu stěžoval pod jedním z příspěvků ROPIDu na sociální síti.

Dopravci nicméně trvají na tom, že rozmístění odpovídá předpisům a že další úpravy starších vozů „by byly technicky složité a drahé“. Naopak potvrzují, že lidé se změnou postupně sžívají a reakce zahraničních turistů jsou většinou bezproblémové, protože podobný systém znají z domova.

Autobusy v Praze mají od léta zastavovat jen na znamení, uspoří čas i peníze

Zvonečky na displejích mají nyní pomoci hlavně těm, kteří autobus PID využívají jen výjimečně, včetně návštěvníků Prahy. Jak dlouho v této podobě zůstanou, zatím není jisté.

Podle Drápala má cestující dát znamení ideálně krátce po odjezdu z předchozí zastávky, když uslyší vyhlášení názvu té následující, ve které hodlá vystoupit. Nejpozději tak, aby řidič stihl v zastávce bezpečně zastavit.

To, že řidič se zastavením počítá, se cestující nyní dovídají ze světelného ukazatele s nápisem Stop nade dveřmi.

