Piktogramy zvonečků se do vozů pražské MHD vracejí téměř 10 měsíců poté, co z nich zmizely spolu s vypnutím hlasového upozornění před každou zastávkou.
To byl první pokus dopravců, jak cestující důrazně seznámit s plošným zavedením zastávek na znamení, které platí od loňského června. Neustálé hlášení ale lidem vadilo, vedení PID proto od něj upustilo a s ním zmizely i grafické symboly na obrazovkách.
Podle mluvčího PID Filipa Drápala se však stále ukazuje, že část cestujících nové pravidlo opakovaně přehlíží. „Ani samolepky u dveří, které mají na nutnost zmáčknout tlačítko upozornit, situaci úplně nevyřešily. Řidiči se proto dál potýkají s případy, kdy lidé znamení nedají nebo jej stisknou příliš pozdě či předčasně, což komplikuje zastavování i plynulost jízdy,“ uvedl Drápal.
PID se proto po dohodě s Dopravním podnikem hl. m. Prahy rozhodl piktogramy vrátit alespoň dočasně. Nové zobrazení se postupně objevuje od poloviny listopadu a má sloužit jako dočasné řešení, než vznikne trvalá podoba grafiky palubních displejů. Podle Drápala by informace o nutnosti dát znamení měla být zanesena v jejich připravované modernizaci přehledněji a méně rušivě.
Zastávky na znamení mají podle dlouhodobých plánů ROPIDu zvýšit plynulost jízdy a snížit spotřebu paliva či hlučnost v ulicích. Zavedení jednotného systému umožnila i obměna vozů, které jsou už lépe vybavené tlačítky pro poptávkové otevírání dveří.
Přesto si část veřejnosti stěžuje, že dostupnost tlačítek není dokonalá. „Mělo by být na každé svislé tyči. V nacpaném autobusu bývá problém se k nějakému dostat nebo vůbec zjistit, kde nějaké je,“ řekl redakci iDNES.cz Jonáš, který si na změnu stěžoval pod jedním z příspěvků ROPIDu na sociální síti.
Dopravci nicméně trvají na tom, že rozmístění odpovídá předpisům a že další úpravy starších vozů „by byly technicky složité a drahé“. Naopak potvrzují, že lidé se změnou postupně sžívají a reakce zahraničních turistů jsou většinou bezproblémové, protože podobný systém znají z domova.
Zvonečky na displejích mají nyní pomoci hlavně těm, kteří autobus PID využívají jen výjimečně, včetně návštěvníků Prahy. Jak dlouho v této podobě zůstanou, zatím není jisté.
Podle Drápala má cestující dát znamení ideálně krátce po odjezdu z předchozí zastávky, když uslyší vyhlášení názvu té následující, ve které hodlá vystoupit. Nejpozději tak, aby řidič stihl v zastávce bezpečně zastavit.
To, že řidič se zastavením počítá, se cestující nyní dovídají ze světelného ukazatele s nápisem Stop nade dveřmi.