Pražská MHD opět ruší nástup předními dveřmi v autobusech a tramvajích

Aktuální změny začnou platit od pátku 11. září, týkají se hlavně povrchové dorpavy. Autobusy a tramvaje zavádějí centrální otevírání všech dveří na zastávkách. Nebude tedy třeba mačkat tlačítka na dveřích. V metru to platilo už dřív.



Tramvaje navíc ruší zastávky na znamení, na rozdíl od autobusů. „Z důvodu dodržení aktuálně platných jízdních řádů a povinných bezpečnostních přestávek řidičů zůstávají v platnosti,“ vysvětlil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP).

Opět se neotevřou přední dveře vozů. „Přední dveře pro nástup a výstup cestujících budou trvale uzavřeny u všech tramvají kromě nejmodernějších typů 14T a 15T. Výjimkou je také linka 32 zajišťující náhradní tramvajovou dopravu v úseku Sídliště Barrandov – Hlubočepy, která je obsluhována sólovozy,“ sdělil DPP.

Na uzavření přední části a zahrazení první řady sedaček cestující upozorní samolepky. Režim odbavení se zatím nemění na příměstských autobusových linkách.



Nadále platí pro cestující povinnost zakrytí dýchacích cest, a to ve všech spojích a také prostorech pražské MHD. Pravidla se vztahují také pro lanovku na Petřín či lanovou dráhu v pražské zoologické zahradě. „Ochranu úst a nosu je nutné mít nasazenou ještě před nástupem do vozidla v případě povrchové dopravy, resp. před vstupem do vestibulu metra,“ podotýká dopravní podnik.

Hlavní hygienička Zdeňka Jágrová ve středu v České televizi řekla, že v hlavním městě za úterý přibylo 221 případů, což je rekord. Asi čtvrtinu nakažených tvoří cizinci. Koronavirus se v Praze šíří hlavně mezi mladšími lidmi, problém představuje komunitní šíření.