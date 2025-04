Všechny tři radnice vyzvaly organizaci ROPID, která na území Prahy plánuje spoje MHD, k bezodkladnému zavedení autobusové linky. Vyjádření ROPID ČTK shání.

Takzvaná tunelbusová linka by mohla vést z Liberecké ulice v Praze 8, Bubenečským tunelem by se dostala na Hradčanskou a Vítězné náměstí a dále by pokračovala Brusnickým a Strahovským tunelem na Anděl. „Tato trasa by významně urychlila spojení mezi Prahou 5 a 6, zejména v nočních hodinách a o víkendech,“ stojí v důvodové zprávě.

Dále je v ní vyčísleno, že mezi Andělem a Dejvickou by byla tato linka ve srovnání s jízdou tramvají zhruba o čtvrt hodiny rychlejší, při srovnání s autobusy, které nevyužívají tunely, by cestujícím ušetřila zhruba deset minut. Kromě toho by měla významně odlehčit tramvajovým spojům v oblastech Anděla, Malostranské a Dejvic.

„Zavedení zkušebního provozu je možné realizovat před zahájením plánované rekonstrukce Strahovského tunelu. Po této rekonstrukci by bylo žádoucí linku elektrifikovat, podobně jako je tomu u Letenského tunelu,“ píše se dále v důvodové zprávě.

Tunelový komplex Blanka byl otevřen v roce 2015. Následně se začalo debatovat o tom, zda by jím měly autobusy MHD projíždět.

V roce 2017 dopravní výbor pražského magistrátu rozhodl, že v tunelech městského okruhu linky MHD jezdit nebudou. Důvodem byla mimo jiné bezpečnost, ekologie nebo nesouhlas některých dotčených městských částí.