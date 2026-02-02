Stanice metra Flora je na deset měsíců uzavřena. Čeká ji kompletní rekonstrukce

  7:35
Pražský dopravní podnik (DPP) od pondělí na deset měsíců uzavírá stanici metra Flora na lince A kvůli výměně více než 45 let starých eskalátorů. Jejich obměna je součástí kompletní rekonstrukce, která začala minulý rok v říjnu a při které budou mimo jiné vybudovány ve stanici výtahy. Vlaky budou stanicí pouze projíždět.
Zbývají dva dny do zahájení hlavní fáze rekonstrukce stanice metra Flora na...

Zbývají dva dny do zahájení hlavní fáze rekonstrukce stanice metra Flora na lince A. (30. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Dva dny před uzavřením zastávky metra A - Flora před plánovanou rekonstrukcí....
Zbývají dva dny do zahájení hlavní fáze rekonstrukce stanice metra Flora na...
Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. (30....
Zbývají dva dny do zahájení hlavní fáze rekonstrukce stanice metra Flora na...
40 fotografií

Předpokládaný termín otevření se očekává na přelomu listopadu a prosince. Náklady na kompletní obnovu stanice, která byla do provozu uvedena v roce 1980 a doposud nebyla výrazněji rekonstruována, jsou 1,29 miliardy korun bez DPH.

Stanice má pouze jeden výstup z nástupiště, při výměně tříramenných sovětských eskalátorů je tak nutné stanici uzavřít včetně vestibulu a podchodu pod Vinohradskou ulicí. Od pondělí začne demontáž eskalátorů a jejich strojovny. Za deset měsíců budou vyměněny veškeré kabely, vzduchotechnika, osvětlení, kamenné obklady nebo zrekonstruována elektrorozvodna.

OBRAZEM: Odhalená Flora. Stanice metra před roční rekonstrukci ukázala útroby

Práce, kvůli kterým nebylo nutné stanici zatím uzavírat, začaly loni v říjnu. Odstraněny zatím byly podhledy podchodu pod Vinohradskou ulicí a ve vestibulu metra, kde nyní pokračuje demontáž toalet a prodejen. Obklady nyní nejsou ani na nástupišti. Pokračují také práce na hloubení stavební jámy pro budoucí výtahovou šachtu a nouzové schodiště.

Uzavření stanice by podle expertů nemělo výrazně ovlivnit návštěvnost obchodního centra Flora, což dokládá například obdobná situace v OC Galerie Harfa, kde je uzavřena stanice metra Českomoravská.

„V loňském roce, kdy byla uzavřena stanice Českomoravská, jsme evidovali prakticky stejnou návštěvnost jako v předchozím roce 2024. Uzavření metra je pro nás do určitě míry limitující, ale lidé si k nám cestu našli, dostupnost MHD je, i přes uzavírku metra, dobrá. Navíc jsme zákazníkům vyšli vstříc zvýhodněným parkováním, které se v průběhu roku naučili využívat, získali jsme tak novou skupinu zákazníků,“ řekl ředitel OC Galerie Harfa Pavel Hradec.

Výstavba výtahů bude po znovuotevření stanice pokračovat do jara 2028, kdy se Flora stane 49. bezbariérovou stanicí pražského metra. Výtahy budou obdobné jako ty, které jsou od července 2024 v sousední zrekonstruované stanici Jiřího z Poděbrad.

Stanice metra Flora se zavře 2. února. Při generální opravě se zbaví sovětských eskalátorů

Stejně jako tam se bude jednat o dvojici výtahů propojených chodbou. Vstup do výtahu bude ve Vinohradské ulici u schodů na Olšanské hřbitovy. Odtud se cestující podzemní chodbou dostanou k dalšímu výtahu, který je sveze na nástupiště.

DPP rekonstruuje i další stanice metra. Na lince A se má letos v létě zhruba na 11 měsíců uzavřít i stanice Hradčanská. V roce 2027 podnik podle dřívějších informací plánuje zahájit kompletní rekonstrukci také ve stanice Želivského.

Loni v lednu podnik kvůli opravám uzavřel stanici linky C Pankrác a linky B Českomoravská. Zatímco první je od prosince v provozu, na druhé práce stále pokračují a hotovy by měly být před 25. březnem, kdy začne mistrovství světa v krasobruslení v blízké O2 areně. DPP také od roku 2022 za provozu rekonstruuje stropní desku ve stanici Florenc.

