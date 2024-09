Ve stanici Radlická vybudují výtah. Metro tam při stavbě zastaví jen v jednom směru

Po dokončení stavby tak bude z 61 stanic pražského metra 48 bezbariérových. Výtah chce město v následujících letech zřídit například i ve stanici Flora.

Provoz metra ve směru Černý Most, tedy do centra, bude omezený do konce června 2025. Dolní vstup do výtahu bude na nástupišti mírně vpravo od jeho středové osy, necelých pět metrů před pevným schodištěm.

Horní stanice výtahu bude ve vestibulu za mozaikou za pevným schodištěm vedoucím na nástupiště. Nájezd bude plně bezbariérový. Výtah bude mít kabinu pro až 13 lidí a maximální nosnost tisíc kilogramů.

„Výrazně se tak usnadní cestování lidem s pohybovým omezením, rodičům s kočárky nebo seniorům. Naším cílem je samozřejmě kompletně bezbariérové metro, a proto budeme v modernizaci jednotlivých stanic pokračovat i nadále,“ uvedl k vybudování výtahu náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

„Další na řadě by tak v následujících letech měla být stanice metra Flora,“ dodal. Letos v červenci DPP dokončil výstavbu výtahu ve stanici metra Jiřího z Poděbrad.

Pro cestu do stanice Radlická ve směru od Zličína doporučuje DPP cestujícím dojet do stanice Smíchovské nádraží a přestoupit do soupravy v opačném směru. Podobně pro cestu ze stanice Radlická ve směru Černý Most lze využít metro do stanice Jinonice a následně přestoupit na vlak v opačném směru. K cestě do centra DPP lidem radí využívat i tramvajové linky číslo 7 a 21.