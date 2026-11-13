Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pyžamová party v ranním metru. Desítky lidí cestou do Motola připomněly nemocné děti

Lukáš Linhart
  14:05
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Pyžamový den v pražském metru upozornil na děti, které tráví dlouhé týdny v...

Pyžamový den v pražském metru upozornil na děti, které tráví dlouhé týdny v nemocnicích. (13. listopadu 2026) | foto: Tomáš Martinek, Dům Ronalda McDonalda

Pyžamový den v pražském metru upozornil na děti, které tráví dlouhé týdny v...
Pyžamový den v pražském metru upozornil na děti, které tráví dlouhé týdny v...
Pyžamový den v pražském metru upozornil na děti, které tráví dlouhé týdny v...
Pyžamový den v pražském metru upozornil na děti, které tráví dlouhé týdny v...
33 fotografií
Páteční ranní cesta pražským metrem měla pro desítky Pražanů poněkud neobvyklou podobu. Přes šedesát účastníků totiž vyrazilo v pyžamech ze stanice Depo Hostivař do stanice Nemocnice Motol, aby připomněli děti, které tráví dlouhé dny v nemocnicích. Organizátoři ale zdůrazňují také důležitost blízkosti jejich rodin.

Pátek, devět hodin třináct minut a prvním vagonem soupravy na lince A cestují lidé v pyžamu. To je totiž důvod, proč do něj nastoupit.

Souprava vyrazila z Depa Hostivař a zamířila do stanice Nemocnice Motol. Přidat se mohou zájemci kdekoli po trase. Na Strašnické jich mnoho nepřistupuje a ani v dalších stanicích se skupina nijak výrazně nerozrůstá.

Přibývají ale běžní cestující. Ve stanici Muzeum už je plno. Nově příchozí se rozhlížejí a sledují, co se kolem nich děje. Cestující v pyžamech se společně fotí a zpívají. První soupravu rozeznívá například Skákal pes. Do pátečního dopoledne tak přinesli atmosféru, jakou cestující do práce většinou nezažijí.

Do metra v pyžamu. Projede souprava s vagónem na podporu nemocných dětí

„Kdybych to věděla, obléknu si taky pyžamo. Je dobře, že se na tohle upozorňuje,“ říká jedna z cestujících, která do vagonu náhodně nastupuje ve stanici Náměstí Míru, poté, co se dozví, proč mají lidé kolem ní takové oblečení.

Za veselou jízdou se totiž skrývá důležité téma. Pyžamový den dlouhodobě upozorňuje na děti, které tráví dlouhé dny v nemocnicích. Připomíná ale také jejich rodiče, kteří se jim snaží být během jejich léčby nablízku.

Na Dejvické přistupuje žena v pyžamu, která koordinátorům v soupravě vysvětluje, že chtěla vidět, jak bude akce vypadat. Společná cesta metrem je totiž letošní novinkou.

V pyžamu i s náplastí: podpořte dnes rodiny hospitalizovaných dětí

Podle jedné z koordinátorek organizátoři hledali způsob, jak Pyžamový den oživit, a rozhodli se vyrazit právě podzemí hlavního města. Podle pořadatelů se ve vagonu sešlo kolem šedesáti účastníků.

V pyžamech i do školy!

Do letošního pyžamového dne se podle nich zapojilo přibližně dvě stě škol a další se stále hlásí. V nočním oblečení ale nezůstávají jen děti. Na porady v něm chodí například také učitelé, dodává organizátorka.

K akci se tak přihlásily školy i další instituce napříč republikou. Účast oznámily například základní škola Hlinsko, základní a mateřská škola Svět v Chomutově, obchodní akademie v České Lípě nebo gymnázium v Otrokovicích.

V patnácti tu sama bojovala s rakovinou. Teď dětskou onkologii vyzdobila Plešouny

Olomoucká fakultní nemocnice se do projektu zapojuje opakovaně. Letos k účasti vyzvala také místní školy, školky, firmy i jednotlivce. V areálu nemocnice má vzniknout druhý český dům, který nabídne zázemí rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí.

Zatímco po cestě přibývají účastníci spíše jednotlivě, v cílové stanici Nemocnice Motol na skupinu čeká početnější přivítání. Dorazil například ředitel motolské nemocnice Petr Polouček i další zástupci jejího vedení. Akce se účastní také herečka a ambasadorka projektu Veronika Arichteva nebo někdejší moderátorka televize Nova Iveta Kořínková.

Cíl jízdy nebyl vůbec náhodný. V nemocničním areálu totiž stojí Dům Ronalda McDonalda, který rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí poskytuje bezplatné ubytování.

Rodiče nesmí v Motole spát u dětí na zemi, jen vsedě. Dětský ombudsman se ohradil

Rodiče i další blízcí tak mohou dětem zůstat nablízku i tehdy, když je jejich vlastní domov daleko. „Rodina není návštěva. Rodina zůstává,“ stojí na jednom z plakátů, kteří koordinátoři v pyžamech rozdávají cestujícím.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak

Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)

Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...

V Praze otevřelo bistro s currywurstem. Lidé na klobásu zdarma čekali i v dešti

V Praze dnes otevřelo bistro Currywurst 11. Pro prvních sto zákazníků nabídli...

V centru Prahy dnes otevřelo bistro Currywurst 11 – první podnik nabízející oblíbený německý street food. Fronta se zde začala tvořit už před otevřením, protože bistro nabízelo prvních sto klobás s...

Část Prahy postihl výpadek elektřiny. PRE vyloučila kybernetický útok

Nefungující semafor po výpadku proudu v Praze na Knížecí. (6. listopadu 2026)

Část hlavního města postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Omezil městskou dopravu a vyřadil z provozu také semafory na křižovatkách. Jednání musela přerušit i Poslanecká sněmovna. Bez proudu byly i...

Nejsme nápravné zařízení. Kočičí kavárně došla trpělivost, zakázala vstup malým dětem

Kočičí kavárna Mňauccino v Mladé Boleslavi

Otevřela teprve nedávno, ale už od příštího pondělí kočičí kavárna v Mladé Boleslavi zakáže vstup dětem do šesti let. Rozhodla se tak její majitelka, které vadí, jak se malí hosté v kavárně chovají.

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Pyžamová party v ranním metru. Desítky lidí cestou do Motola připomněly nemocné děti

Pyžamový den v pražském metru upozornil na děti, které tráví dlouhé týdny v...

Páteční ranní cesta pražským metrem měla pro desítky Pražanů poněkud neobvyklou podobu. Přes šedesát účastníků totiž vyrazilo v pyžamech ze stanice Depo Hostivař do stanice Nemocnice Motol, aby...

13. listopadu 2026  14:05

Žaloba kvůli světelné závoře mezi Trojou a Bohnicemi. Je to podraz, bouří se radnice

Praha 8 podala správní žalobu proti umístění světelné závory. (listopad 2026)

Městská část Praha 8 podala správní žalobu proti umístění tzv. světelné závory na rozhraní Prahy 8 a Troji. Zároveň podala návrh na předběžné opatření, aby se světelná závora vůbec nezapínala.

13. listopadu 2026  13:11

Svatomartinská vína, husí pečínka i hudba. Rašínovo nábřeží láká na slavnostní hody

Svatomartinská husa

Na pražském Rašínově nábřeží v sobotu propuknou Svatomartinské slavnosti. Na 15. ročník festivalu budou návštěvníci moci degustovat vína ze všech koutů České republiky, vyzkoušet husí speciality...

13. listopadu 2026  13:01

Nehoda kamionu a dvou dodávek uzavřela D8 u Prahy. Při požáru zemřel řidič

Aktualizujeme
Kamion a dvě dodávky havarovaly na dálnici D8 ve směru na Prahu. (13. listopadu...

Kamion a dvě dodávky v pátek dopoledne havarovaly na dálnici D8 mezi 6,8. a 6,2. kilometrem ve směru na Prahu. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je silnice zcela uzavřena. Při nehodě,...

13. listopadu 2026  10:59,  aktualizováno  12:32

Od Výstavy stanů na Národní. 4camping otevírá velkou prodejnu v centru Prahy

Outdoorový e-shop 4camping otevřel svou vlajkovou prodejnu. (13. listopadu...

Outdoorový e-shop 4camping otevřel v pátek 13. listopadu na pražské Národní třídě velkou kamennou prodejnu. Ve dvou patrech na ploše 650 metrů čtverečních prodává oblečení, obuv, batohy a další...

13. listopadu 2026  11:30

Letnou opět zaplní demonstranti. Milion chvilek očekává největší protest v historii

Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá...

Pražská Letná se v neděli znovu promění v dějiště velkého protivládního protestu. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává demonstraci na obranu veřejnoprávních médií a očekává mimořádně vysokou...

13. listopadu 2026  10:29

Nejsme nápravné zařízení. Kočičí kavárně došla trpělivost, zakázala vstup malým dětem

Kočičí kavárna Mňauccino v Mladé Boleslavi

Otevřela teprve nedávno, ale už od příštího pondělí kočičí kavárna v Mladé Boleslavi zakáže vstup dětem do šesti let. Rozhodla se tak její majitelka, které vadí, jak se malí hosté v kavárně chovají.

13. listopadu 2026  9:35

Rozestavíme dva tisíce bytů. Povolování se v Praze zkrátí o dva tři roky, říká Hlaváček

Premium
Petr Hlaváček (Starostové)

Výstavba bytů, klíčových dopravních staveb, ale také třeba škol a zdravotnických zařízení. To v následujících čtyřech letech bude řešit nastupující politická garnitura v čele s primátorem Petrem...

13. listopadu 2026

Kritizovanou jednosměrku ve Vokovicích zrušil soud, radnice chce situaci dál řešit

Městský soud v Praze přihlédl k názoru Kraje a zrušil zjednosměrnění ulice Na...

Praha 6 musí zrušit ranní jednosměrku v ulice Na Krutci, která spojuje Veleslavín s Horoměřickou ulicí vedoucí dál směrem k metru Bořislavka. Středočeský kraj tak u soudu uspěl s námitkami. Radnice...

13. listopadu 2026  7:40

Dálnici D4 ve směru na Prahu uzavřela smrtelná nehoda, auto tam srazilo chodce

Smrtelná nehoda na 41. kilometru D4. Auto zde srazilo chodce. (12. listopadu...

Dálnici D4 ve směru ze Strakonic na Prahu v úterý večer uzavřela tragická dopravní nehoda. Podle informací z místa došlo na 40,8. až 41. kilometru dálnice, konkrétně nedaleko autobusové zastávky, ke...

12. listopadu 2026  20:12

Nejkvalitněji se v Česku žije v Říčanech a Praze. Nejhorší je Karvinsko, ukázal index

Říčany

Nejkvalitnější život mají lidé ve středočeských Říčanech. Město se v indexu kvality života umístilo na první příčce podeváté za sebou. Následuje Praha a Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Na opačném...

12. listopadu 2026  14:36

Dražší svatomartinská husa Pražany neodradí, podniky chystají stovky porcí

ilustrační snímek

Hosté v restauracích si za husu připlatí až o deset procent více než loni. Podniky přesto očekávají velký zájem a chystají stovky porcí. Lidé si tak dělají rezervace dlouho dopředu, ne všude je to...

12. listopadu 2026  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.