Nouzová tlačítka v metru jsou daleko a málo výrazná. Magistrát chystá lepší značení

Redakce MF DNES na nástupištích metra u cestujících zjišťovala, zda o nouzovém tlačítku vědí. Někteří o jeho existenci stále nemají tušení. Některým se zdálo, že nejsou dostatečně po ruce.

Ludmila, 75 let, Karlovo náměstí: „Vůbec netuším, viděla jsem to v televizi a vůbec jsem nevěděla, že to je zavedené. Pamatuju si jen, že nám vždycky říkali, ať na taková tlačítka nesaháme.“

Radim, 65 let, Můstek: „Já jsem o tom přemýšlel, když jsem o tom poslední dny četl články. Je to na konci a na začátku vedle kolejí. Připadá mi, že to je hrozně daleko. V těch menších stanicích, například na Malostranské, tam jsou lépe v dosahu.“

Marie, 55 let, Vltavská: „Je to tam vzadu na konci stanice. Ale lidi mohou zmatkovat, panikaří a nevědí, co mají dělat, když někdo spadne do kolejiště.

Jana, 23 let, Karlovo náměstí: Četla jsem o tom. Díky tomu vím, že by mělo být u vstupů vedle kolejí, to červené na zdi.