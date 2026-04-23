Florenc policie uzavřela ráno v 9:06. Právě na místě kontrolují, zda se v zavazadle nenachází výbušniny, uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
„Na žádost Policie České republiky se stanicí Florenc pouze projíždí,“ hlásí se přímo ve vozech metra.
„Na místo míří pyrotechnik,“ informoval Rybanský s tím, že na Florenci nezastavují ani linky tramvají nebo autobusů.
O události informoval také pražský dopravní podnik na svém webu.