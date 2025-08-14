„Probíhá zajišťování tramvajové linky XB, příměstské autobusové linky jsou prodlužovány na Lehovec,“ uvedla PID. Tramvajová linka XB jezdí mezi Florencí, Palmovkou, Vysočanskou a Lehovcem. Dopravní podnik na ní přesunul vozy z linky 24, která je do odvolání zrušena.
Mezi Florencí a Černý Mostem nejezdí metro, na vině je technický problém
OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů
Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...
Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka
Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...
Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D
Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...
Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem
Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEMu. Spolu s manželkou si spletli bedlu s nejjedovatější houbou, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou...
Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra
Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...
Richterová v Hřibově náruči. Piráti se před volbami chlubí novou zastávkou
Jak prodat rozšířený tramvajový ostrůvek v předvolební kampani? Pomocí krásné ženy v náruči silného muže! Nebo poslankyně v náruči předsedy strany. Piráti na sociálních sítích vsadili na video, které...
Mezi Florencí a Vysočanskou nepojede metro, důvodem je oprava Českomoravské
Na lince B nepojede o nadcházejícím a dalším víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik (DPP) zavede...
Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud
Státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který podle policie loni na podzim vyhrožoval svým spolužákům vystřílením třídy jedné ze škol v Praze 8. Soud má jeho případ projednat 10. září....
V pražské vojenské nemocnici hořelo. Na vině byl odhozený nedopalek cigarety
K požáru větrací šachty v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) vyjížděli ve středu odpoledne pražští hasiči. Oheň vznikl kvůli odhozenému nedopalku. Hasičům se podařilo plameny včas lokalizovat, takže...
Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj
Od našeho zpravodaje v Arménii Na kopcích, které ze všech stran obklopují obrovský tréninkový komplex s deseti fotbalovými hřišti, se práší za náklaďáky s betonem. Výstavba moderního sídliště na okraji Jerevanu pokračuje navzdory...
Ararat - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?
Sparťanští fotbalisté vstoupili do 3. předkola Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad arménským Araratem-Armenia. Bude odveta na hřišti soupeře formalitou, nebo se favorit ještě zapotí? Kde můžete...
Havárie v Kačerově vytvořila na lávce vodopád. Do metra se voda nedostala
Michelskou ulicí u stanice metra Kačerov se dopoledne valila voda z prasklého potrubí. K poruše došlo kolem 8. hodiny. Vodopád crčel z lávky dolů směrem ke stanici metra, kam se ale voda naštěstí...
Pražský psychiatr čelí obžalobě za sexuální nátlak vůči pacientce. Vinu odmítá
Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 při středečním veřejném zasedání dospěla k názoru, že počínání psychiatra Petra Smolíka naplňuje znaky nového trestného činu sexuálního útoku. Zatím tak není...
Vědci z ČVUT v Alpách testovali robotickou trojkolku, vyjela i černou sjezdovku
Rychlý, odolný, konstruovaný pro náročné podmínky a nesoucí jméno po trojnohém koni z dánských legend. Takový je Helhest, nový robot vyvíjený odborníky z Fakulty elektrotechnické (FEL ČVUT). Už...
Návrat světové cyklistiky do Prahy. Czech Tour zkoumá terén i pro Tour de France
Když Leopold König, bývalý profík a nyní už několik let ředitel Czech Tour, popisuje, že Praha si závod jako ten jeho zaslouží, nejsou to jen obvyklé řeči, které můžete čekat od vedení každého...