Nejjižnější stanice metra, do které by vlaky měly začít jezdit v roce 2032, nebude stejně jako Zličín, Letňany nebo třeba Černý Most pouze konečnou metra, ale zároveň také důležitým přestupním bodem.
Periferie před expanzí
Součástí terminálu v Písnici má být P+R parkoviště pro více než 400 aut a také autobusové nádraží. Model Dopravního podniku hlavního města Prahy počítá s tím, že do Depa Písnice dojede denně 5 500 lidí.
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Po odkladech se začal stavět další úsek metra D, celá linka bude hotová za šest let
„Celkově trasa D včetně stanice Depo Písnice odlehčí lince C a rovněž oblasti kolem Kačerova, kam zajíždějí autobusy z Krče, Písnice a Lhotky. Navíc se díky ní posune přestupní terminál pro obyvatele okolních obcí, kteří do Prahy dojíždějí. Takže třeba pro lidi z Dolních Břežan, Vraného či Jílového a okolí včetně oblasti Benešovska bude tato trasa výrazně lepší než dosud, kdy musí na Kačerov či Budějovickou,“ říká dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj.
Důležitá bude konečná stanice i pro rozvoj města. „Dnes sice můžeme mluvit o periferii, ale je potřeba si uvědomit, že se Praha bude muset do budoucna někam rozvíjet, a jihozápadní okraj je místem, kde se dá očekávat masivní výstavba,“ popisuje Zdeněk Lokaj.
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Přestupní uzel Depo Písnice vznikne do 10 let. Stavba stanice metra D se zpožďuje
Za příklad dává Letňany, kde konečná stanice metra ústí de facto v polích, ale v plánu je okolní výstavba desítek tisíc nových bytů.
Finální podobu stanice metra D Písnice nechá vedení Prahy upravit tak, aby odpovídala v minulosti vypracované územní studii. Změny původního projektu budou mimo jiné zahrnovat doplnění severního vestibulu metra, vybudování náměstí nebo úpravy objektu pro P+R. To vše doplní bytová výstavba v okolí terminálu.
Přehled
„Stanicí metra v Písnici chceme spojit kvalitní veřejnou dopravu s promyšleným urbanismem a službami pro každodenní život,“ říká Petr Hlaváček (STAN), náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje.
Trolejbusy i metrobusy
Takřka za humny budou mít za pár let terminál metra obyvatelé Jesenice, jejichž počet se za uplynulých dvacet let více než zdvojnásobil na současných 10 500.
„Dostavbu metra až do Písnice určitě vítáme. S krajem a sousedním Vestcem navíc připravujeme záměr parciálních trolejbusů, které od Kamenice a Jílového projedou centrem Jesenice a následně budou ve Vestci pokračovat po samostatném koridoru až ke stanici metra. Důležité přitom je, aby nevznikla další potřeba přestupu u nás v Jesenici,“ vysvětluje starosta města Pavel Smutný (STAN).
Jako velkou příležitost pro region vnímá plánovanou „modrou“ linku místostarosta Psár a současně krajský radní Milan Vácha (STAN).
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Po odkladech se začal stavět další úsek metra D, celá linka bude hotová za šest let
„Metro Písnice se stane hlavní vstupní branou do Prahy pro značnou část obyvatel jižního zázemí metropole. Již v minulosti jsme připravovali projekt takzvaného metrobusu, který řešil autobusové napojení na metro Roztyly. Když se začalo připravovat metro D, tak jsme trasu upravili, aby přirozeně vedla k terminálu v Písnici,“ říká Vácha.
Naopak u zástupců pražských městských částí v okolí písnického metra se mísí přínosy s obavami.
„Osobně vnímám jako největší negativum absenci dostatečného počtu parkovacích stání. Pro obyvatele středních Čech se stane tato linka rychlým dopravním spojením a reálně hrozí, že budou auta odstavovat v blízkosti nových stanic, což bude mít negativní dopad na rezidenty,“ dodává místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová (ANO).