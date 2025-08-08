Nesrovnalosti v zakázkách pražského soudu. Policie zahájila vyšetřování

Policie začala vyšetřovat kauzu veřejných zakázek pražského městského soudu kvůli podezření z majetkového trestného činu. Příslušné trestní oznámení podala minulý měsíc předsedkyně soudu Jaroslava Pokorná, a to na základě interního auditu, který předtím zadala. Zároveň odvolala dlouholetého ředitele správy soudu.
Městský soud v Praze

Městský soud v Praze | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Informaci České televize redakci iDNES.cz potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

„Stran dotazovaného trestního oznámení bylo již zahájeno trestní řízení, respektive byl již policejním orgánem sepsán záznam o zahájení úkonů trestního řízení. Dotazovaná věc se nyní nachází na samotném začátku první fáze přípravného řízení trestního,“ sdělil Cimbala.

„Lze upřesnit, že ve věci probíhá prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán majetkový trestný čin,“ dodal.

Interní audit podle Pokorné odhalil závažné nesrovnalosti a nestandardní postupy při zadávání a realizaci zakázek, zejména v oblasti správy a údržby jednoho z objektů ve správě soudu.

Vážné pochybení. Šéfka městského soudu v Praze podala po auditu trestní oznámení

Šéf správy soudu Michael Mrzkoš skončil ve funkci ze dne na den 9. července. Pokorná své kroky zdůvodnila udržením dobré pověsti soudu.

Městský soud v Praze je největším krajským soudem v zemi, loni u něj působilo 225 soudců. Spadají pod něj pražské obvodní soudy, což zahrnuje mimo jiné i Justiční areál Na Míčánkách, kde sídlí soudy pro Prahu 4, 6, 8, 9 a 10.

